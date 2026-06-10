Cogeneradora AES sufre salida forzada en una de sus unidades por segundo día al hilo

La unidad #2 de la cogeneradora AES, en Guayama, salió de servicio de manera forzada en la mañana de este miércoles, limitando por segundo día consecutivo el nivel de reserva energética e incrementando la posibilidad de apagones selectivos en horas de la noche.

Como consecuencia de la salida forzada, más de 170,000 abonados quedaron momentáneamente sin servicio, de acuerdo con un portavoz de LUMA Energy.

“El personal técnico de AES Puerto Rico nos acaba de informar que tuvieron una avería en la unidad #2, que salió de servicio a las 11:31 a.m. Los operadores LUMA Energy y Genera PR están atendiendo la situación para normalizar las operaciones y restablecer el servicio a los clientes afectados a la mayor brevedad. Solicitamos prudencia en el consumo de energía a los clientes durante las horas pico de demanda. Esto ayudará a reducir la posibilidad de afectar el servicio a los clientes”, expresó, en tanto, el zar de Energía, Josué Colón, en redes sociales.

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Con la salida de la unidad #2, la cogeneradora deja una deficiencia de producción eléctrica de poco más de 500 megavatios (MW), toda vez que el martes ya había sufrido una avería en la unidad #1. Ambas unidades de la central tienen capacidad de generar hasta 254 MW.

Al momento de publicación, El Nuevo Día aguardaba por una expresión de AES.

A las 12:30 p.m. del miércoles, LUMA pronosticaba un consumo pico de 2,863 MW en horas de la noche, lo que dejaría una reserva aproximada de 117 MW, lejos de los 700 MW con los que, de ordinario, debe poder operar la red.

El martes, luego de la avería en la unidad #1 de AES, LUMA comunicó que era “altamente probable” la implantación de relevos de carga, ante un déficit proyectado de más de 100 MW. En horas de la tarde, sin embargo, Genera PR devolvió a servicio la unidad #2 de la central Aguirre (Salinas) –que había estado apagada desde la semana pasada– evitando los apagones por falta de generación.

Temprano en la tarde del miércoles, Aguirre #2 se encontraba produciendo 278 MW.

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