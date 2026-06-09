¿Inminentes los relevos de carga? Aguardan por reparación de unidad en la central Aguirre tras salida de planta de AES

La posibilidad de evitar relevos de carga en la noche de hoy, martes, dependerá del tiempo que tome a Genera PR devolver a servicio la unidad #2 de la central Aguirre, en Salinas, horas después de que la cogeneradora AES se viera obligada a apagar una de sus dos unidades y mientras dos plantas de la central San Juan permanecen en reparaciones.

A eso de las 3:00 p.m., LUMA Energy pronosticaba un déficit de 161 megavatios (MW) para el período de demanda pico del día, que suele registrarse entre las 7:00 y 9:00 p.m., proyección que, de materializarse, resultaría en interrupciones para decenas de miles de clientes.

“Les informamos a nuestros clientes que actualmente existe una alta probabilidad de que se lleven a cabo relevos de carga en algunos pueblos, debido a la salida forzada de (la unidad) #1 de AES Puerto Rico y a la dificultad para poner en servicio Aguirre #2, de Genera PR. Esta situación podría provocar interrupciones temporales del servicio durante la noche de hoy”, adelantó el consorcio a cargo de la transmisión y distribución eléctrica en un mensaje en redes sociales.

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En la publicación, LUMA no adelantó qué sectores estarían sujetos a los apagones selectivos por deficiencias de generación eléctrica.

Más temprano en el día, la Oficina del Zar de Energía precisó que la unidad #1 de AES (Guayama), salió de servicio a las 5:11 a.m., según se había adelantado tarde el lunes. Las dos unidades de AES producen poco más de 250 MW cada una.

Desde la semana pasada, además, la unidad #2 de Aguirre sufrió una avería, que ha dejado al país sin otros 300 a 400 MW. El 1 de junio, Puerto Rico excedió, por primera vez en el año, los 3,000 MW de consumo, nivel de demanda que debe continuar aumentando gradualmente hasta alcanzar su pico entre agosto y septiembre.

“El personal técnico de Genera PR completó los trabajos de reparación coordinados en la unidad Aguirre#2, y comenzó el proceso de arranque de la unidad con la expectativa de sincronizarla al sistema en la tarde de hoy. Solicitamos la cooperación y prudencia en el consumo de energía de los clientes durante las horas pico de demanda hoy, mientras Genera sincroniza al sistema y se normaliza las operaciones de la unidad #2 de Aguirre. Esto ayudará a reducir la posibilidad de afectar el servicio a los clientes”, expresó el zar de Energía, Josué Colón, poco antes de las 2:00 p.m.

Cerca de las 3:00 p.m., sin embargo, la unidad #2 de Aguirre aún no se encontraba inyectando energía a la red, según los datos en el portal de Genera PR.

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Al momento de publicación, no había sido posible comunicarse con el portavoz de Genera PR, Iván Báez. Este martes, precisamente, personal de Genera PR recibiría a la gobernadora Jenniffer González y representantes del Departamento de Energía de Estados Unidos en la central Cambalache, en Arecibo, en un encuentro al que no se convocó a los medios de comunicación.

Además de la unidad de AES y la #2 de Aguirre, la flota tiene fuera de servicio desde febrero de 2024 la unidad #1 de la central salinense, que tiene capacidad nominal de 450 MW. Asimismo, Genera PR se encuentra reparando las unidades #6 y #7 de la central San Juan con la expectativa de que estén disponibles entre junio y julio, aportando 220 y 100 MW, respectivamente.

De devolverse a servicio la unidad #1 de AES, la #2 de Aguirre y la #6 y #7 de San Juan, sin perderse otras plantas en el camino, el sistema podría contar con cerca de 3,800 MW para manejar el pico de demanda anual, que se anticipa alcance los 3,200 MW.