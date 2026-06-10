PIP reclama despolitización de la AAA y soluciones a la crisis del agua en Puerto Rico

Acompañado por parte de la delegación legislativa, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, urgió este miércoles al gobierno a despolitizar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), hacer nombramientos por mérito en su gerencia y procurar la eficiencia de la corporación pública.

“Estamos proponiendo medidas a corto y mediano plazo. Primeramente, hay que despolitizar la AAA. El problema de la AAA no es que es un bien público, porque este libreto lo hemos visto anteriormente. Primero, el bipartidismo daña la función pública. Después, llevan al desespero a la población y, finalmente, ante sus desaciertos, entonces, proponen la privatización para que los servicios privados sean peores y más costosos”, dijo Dalmau, en conferencia de prensa, en la sede del PIP, en Hato Rey.

Atribuyó la falta de agua que hoy enfrentan miles de abonados de la AAA a décadas de negligencia, mala administración y falta de planificación por parte de los gobiernos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD).

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“Hacemos un llamado: despolitización del agua y de la AAA. Eficiencia. Evitar la pérdida de ese recurso tan importante para el país y que se eche a un lado la guerra partidista, primarista, dentro del PNP, y que se concentre en lo que está causando: daño, que es la falta de acceso a productos alcantarillados, a la ciudadanía y a miles y miles de familias en Puerto Rico, particularmente personas que son adultos mayores, que no tienen un apoyo para poder enfrentar esta crisis”, sostuvo el también excandidato a la gobernación.

Dalmau dijo que la “incompetencia administrativa” y la falta de mantenimiento a la infraestructura de la AAA provocan que se pierda, al menos, el 50% del agua que se produce.

“El problema con el servicio de agua que enfrenta Puerto Rico no es una sequía. La verdadera crisis es el fracaso de los gobiernos del PNP y el PPD para proteger nuestros recursos hídricos, modernizar la infraestructura y planificar para los retos del cambio climático”, insistió.

Acto seguido, propuso reducir en 15% los salideros en un período menor a cinco años, crear reservas hídricas permanentes para proteger los acuíferos del norte y sur de Puerto Rico, proteger la zona del karso norteño, establecer un Sistema de Reservas de Cuencas Hidrográficas para proteger las áreas de captación y recarga de agua, e impulsar el reúso de aguas tratadas.

También, propuso desarrollar un Plan Nacional de Reforestación para fortalecer la captación de agua, proteger los suelos y reducir los efectos del calor extremo.

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Dalmau estuvo acompañado por la senadora María de Lourdes Santiago y la representante Adriana Gutiérrez Colón.

Santiago recordó que, la semana próxima, la Legislatura conducirá una interpelación al presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado.

“Pero me parece importante recordar que eso lo está pidiendo el Partido Independentista desde el año pasado... ¿Y qué hizo el Partido Nuevo Progresista? ¿La mayoría del Partido Nuevo Progresista? Llevó a votación del pleno nuestra propuesta de interpelación y la derrotaron a viva voz”, afirmó.