Miles continúan sin agua: ¿cuáles zonas siguen afectadas por la falta de servicio?

Unos 6,592 abonados de San Juan, Bayamón y Guaynabo permanecían sin servicio de agua potable o con bajas presiones a las 8:00 a.m. de este martes, debido a los eventos ocurridos desde el sábado en la planta de filtración Enrique Ortega “La Plata” y el sistema del Superacueducto, informó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La cifra representa una reducción frente a los más de 40,000 clientes que llegaron a estar afectados durante el fin de semana.

Miles de abonados se quedaron sin servicio luego de que dos bombas de la planta de filtración Enrique Ortega “La Plata” salieron de operación, situación que se sumó a una baja en la producción del Superacueducto.

El problema en las bombas de La Plata fue atribuido a fallas eléctricas en uno de los paneles de control.

Informan sobre trabajos programados

La AAA informó, además, que este martes realizaría trabajos programados en esa misma planta como parte del Proyecto de Mejoras Capitales (PMC) de la instalación.

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1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN 1 / 12 Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. TITO GUZMAN Compartir

Según la corporación pública, las labores consisten en el reemplazo de una válvula de 36 pulgadas del sistema de lavado del filtro número 18. Los trabajos comenzarían a las 7:00 a.m. y tendrán una duración aproximada de entre ocho y 12 horas.

La AAA indicó que, durante la ejecución de los trabajos, el sistema operaría bajo ajustes operacionales para mantener la estabilidad en la distribución del servicio.

No obstante, la corporación advirtió que abonados suplidos por este sistema podrían experimentar bajas presiones o interrupciones temporeras mientras se completan las labores.

Por otro lado, la AAA informó que coordina para el miércoles trabajos en la represa de la planta de filtros Negros, en Corozal, como parte de un proyecto en curso que, según la agencia, representa una inversión de $9.6 millones y tiene un progreso de 72%.

De acuerdo con la corporación pública, las labores consisten en detener la operación de la toma provisional e iniciar la operación de la nueva estructura. Los trabajos comenzarían a las 6:00 a.m. y se extenderían por unas 10 horas.

La AAA sostuvo que la obra beneficiaría directamente a unas 8,000 familias de la zona.

“Es un inepto. ¡Qué es esto!”: a gritos en el Tribunal de San Juan contra el jefe de la AAA Residentes de San Juan increparon al director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado.

Debido a estos trabajos, abonados en los sectores Negros, Palmarejo, Palmarito, Cuchillas, Palos Blancos, Goveo y Dos Bocas, en Corozal; Lomas Valle y Casaba, en Naranjito; y Cienegueta, en Vega Alta, experimentarían una interrupción del servicio de agua potable.

De no surgir inconvenientes, la AAA estimó que el restablecimiento gradual del servicio comenzaría en horas de la noche y la madrugada, a medida que se recupere el sistema.

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La corporación pública indicó que coordinaría acarreo de agua potable mediante camiones cisterna junto con las oficinas municipales para el manejo de emergencias de los municipios que se suplen del sistema.

El Nuevo Día solicitó a la AAA la cantidad de abonados que podrían verse impactados por estos trabajos programados, pero, al momento de esta publicación, la corporación pública no había suministrado la información.

AAA atribuye situación a deterioro de infraestructura

Por su parte, en entrevista radial con WKAQ-580, el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis González Delgado, sostuvo que los problemas en el servicio de agua potable responden al deterioro acumulado de la infraestructura.

“Seguimos reiterando que es un asunto de falta de agua producida para la región metropolitana y otras partes de Puerto Rico a causa del deterioro de la infraestructura acumulado”, indicó González Delgado.

¿Qué pasó en la represa Carraízo? “Estamos en proceso de recuperación” La AAA exhortó a los abonados a ejercer prudencia en el uso.

El funcionario comparó el estado del sistema con la falta de mantenimiento de un vehículo.

“Si tú no le das mantenimiento a un carro, ¿qué tú esperas que ocurra con el carro? Que te deje a pie en algún momento. A las plantas y a la infraestructura en general de Acueductos no se le dio mantenimiento. La gente no puede esperar que la infraestructura siga trabajando como si no pasara nada”, expresó.

González Delgado sostuvo que el problema “no es exclusivo de San Juan”, sino que responde a una situación generalizada en la isla.

“Está generalizado en todo Puerto Rico. Por eso, decimos que es un asunto de infraestructura”, añadió.

Como parte de los esfuerzos para atender la situación, el presidente ejecutivo indicó que este martes sostendría una reunión en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan para establecer pautas y planes de trabajo junto al municipio.

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La reunión se produce luego de que el Municipio de San Juan y la AAA acordaran establecer un Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, que estaría integrado, entre otros, por el exdirector regional Roberto Martínez Toledo.

“El comité va a estar haciendo una revisión del sistema operacional”, indicó González Delgado.

Sobre las mejoras al sistema, el presidente ejecutivo señaló que la corporación pública impulsa proyectos en San Juan que totalizan $1,147,604,098, entre ellos la modernización de la planta de filtración Sergio Cuevas, con una inversión de más de $170 millones.