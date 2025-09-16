Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mayagüez va en solitario por la sede del Festival Deportivo de la LAI para el 2027 y 2028

Ninguno de los otros cinco municipios invitados presentó los documentos requeridos por la comisión evaluadora

16 de septiembre de 2025 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estudiantes muestran sus medallas del Festival Deportivo de 2025. (Nahira Montcourt)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) informó que el municipio de Mayagüez fue el único en entregar formalmente una propuesta para acoger el Festival Deportivo en los años 2027 y 2028, tras cerrarse el lunes el plazo para la radicación de documentos.

RELACIONADAS

La comitiva mayagüezana, encabezada por el vicealcalde Ricardo Lebrón y la administradora municipal Yiraida Rodríguez, entregó a las 4:45 p.m. la propuesta acompañada de los documentos requeridos por la Comisión Evaluadora de Sede del Festival Deportivo de la LAI.

“Mayagüez fue el único municipio con la entrega de los documentos solicitados y debidamente firmados. Por lo que la Comisión Evaluadora procederá a la revisión, discusión de esta y adjudicará la sede en las próximas semanas”, declaró el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, quien participa del proceso solo como asesor por su experiencia en la organización de eventos multideportivos.

El 31 de julio, la LAI envió la invitación a seis municipios —Caguas, Carolina, Ponce, Mayagüez, San Juan y Toa Baja— para presentar sus propuestas. Entre los requisitos básicos establecidos figuraban: instalaciones que cumplan con las reglas internacionales, infraestructura para realizar controles de dopaje y un plan de mantenimiento de las sedes deportivas.

“Cumplimos con enviar las cartas a seis municipios para que presentaran sus propuestas para acoger el Festival Deportivo del segundo semestre con las necesidades requeridas para este magno evento con los requisitos. La experiencia dicta que, si alguno de ellos tuviera dudas, se aclararían las mismas ante la Comisión”, agregó Sosa en declaraciones escritas.

De aprobarse la propuesta, Mayagüez extendería su rol como anfitrión de las llamadas Justas de la LAI, que acoge desde 2022.

Las fechas confirmadas para las próximas ediciones son: del 22 de abril al 2 de mayo de 2026, del 21 de abril al 1 de mayo de 2027 y del 19 al 29 de abril de 2028.

Tags
Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)LAIMayagüezJustasJustas de la LAI
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: