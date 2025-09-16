Mayagüez va en solitario por la sede del Festival Deportivo de la LAI para el 2027 y 2028
Ninguno de los otros cinco municipios invitados presentó los documentos requeridos por la comisión evaluadora
16 de septiembre de 2025 - 12:52 PM
La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) informó que el municipio de Mayagüez fue el único en entregar formalmente una propuesta para acoger el Festival Deportivo en los años 2027 y 2028, tras cerrarse el lunes el plazo para la radicación de documentos.
La comitiva mayagüezana, encabezada por el vicealcalde Ricardo Lebrón y la administradora municipal Yiraida Rodríguez, entregó a las 4:45 p.m. la propuesta acompañada de los documentos requeridos por la Comisión Evaluadora de Sede del Festival Deportivo de la LAI.
“Mayagüez fue el único municipio con la entrega de los documentos solicitados y debidamente firmados. Por lo que la Comisión Evaluadora procederá a la revisión, discusión de esta y adjudicará la sede en las próximas semanas”, declaró el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, quien participa del proceso solo como asesor por su experiencia en la organización de eventos multideportivos.
El 31 de julio, la LAI envió la invitación a seis municipios —Caguas, Carolina, Ponce, Mayagüez, San Juan y Toa Baja— para presentar sus propuestas. Entre los requisitos básicos establecidos figuraban: instalaciones que cumplan con las reglas internacionales, infraestructura para realizar controles de dopaje y un plan de mantenimiento de las sedes deportivas.
“Cumplimos con enviar las cartas a seis municipios para que presentaran sus propuestas para acoger el Festival Deportivo del segundo semestre con las necesidades requeridas para este magno evento con los requisitos. La experiencia dicta que, si alguno de ellos tuviera dudas, se aclararían las mismas ante la Comisión”, agregó Sosa en declaraciones escritas.
De aprobarse la propuesta, Mayagüez extendería su rol como anfitrión de las llamadas Justas de la LAI, que acoge desde 2022.
Las fechas confirmadas para las próximas ediciones son: del 22 de abril al 2 de mayo de 2026, del 21 de abril al 1 de mayo de 2027 y del 19 al 29 de abril de 2028.
