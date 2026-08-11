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¿Cuánto va a devengar Norma Burgos Andújar? La Fortaleza revela la cifra

La Fortaleza aún no precisa el salario de la recién designada secretaria de la Gobernación

11 de agosto de 2026 - 12:22 PM

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La recién designada secretaria de la Gobernación, Norma Burgos Andújar, había dicho el lunes que aún negociaba su salario con la gobernadora Jenniffer González. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Un día después de haber comenzado labores, La Fortaleza confirmó este martes que la nueva secretaria de la Gobernación, Norma Burgos Andújar, devengará un salario de $168,000 anuales.

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Abordado sobre el tema temprano, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, dijo no tener la información disponible.

“Esa información no la tengo al momento, pero la vamos a estar comunicando. No la tengo a la mano. Eso fue parte de las negociaciones que habrá hecho con la gobernadora (Jenniffer González), pero eso es información que, de ordinario, es pública. Estaremos consultando, pero no la tengo a la mano”, dijo Peña Payano, a preguntas de periodistas durante la conferencia de prensa bisemanal denominada “En Récord”.

La designación de Burgos Andújar fue anunciada el lunes por la gobernadora Jenniffer González y, de inmediato, la exsecretaria de Estado y exsenadora comenzó a trabajar. Específicamente, participó en la reunión del Comité de Sequía.

Burgos Andújar llegó a la Secretaría de la Gobernación tras la renuncia de Francisco Domenech, quien, junto a la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, es objeto de una pesquisa de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI). La investigación surge como parte de las denuncias que hiciera el exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio Sebastián Negrón Reichard sobre supuestas irregularidades en los procesos de contratación en el gobierno.

Durante una actividad en Utuado la tarde del lunes, El Nuevo Día preguntó a la mandataria cuánto sería el salario de Burgos Andújar y respondió: “Tengo que buscar”.

La gobernadora Jenniffer González anunció el lunes la designación de Norma Burgos Andújar como secretaria de la Gobernación. Burgos ocupará el cargo tras la salida de Francisco Domenech, quien renunció en medio de señalamientos en su contra.Como comisionada electoral del PNP, en 2018, Burgos estuvo en medio de la polémica investigación sobre el hallazgo vagones con suministros almacenados en terrenos de la CEE tras el paso del huracán María.
1 / 18 | Norma Burgos regresa al gobierno: así ha sido su trayectoria política y gubernamental. La gobernadora Jenniffer González anunció el lunes la designación de Norma Burgos Andújar como secretaria de la Gobernación. - Xavier J. Araújo Berríos

González aclaró, sin embargo, que la cuantía no sería igual a la que devengaba Domenech, pues este también se desempeñaba como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

Al tener dos sombreros en el gobierno, Domenech ganaba $225,000 anuales, informó La Fortaleza para un reportaje previo de este medio.

Burgos Andújar tampoco divulgó su salario en su primera entrevista como secretaria de la Gobernación, pues aseguró que aún no lo había conversado con la gobernadora. Sí reveló que solicitó traer a trabajar con ella una secretaria ejecutiva y una ayudante.

La nueva jefa de gabinete dijo que se reunió con Domenech y que tiene en agenda hacer lo propio con García, quien permanece en el cargo hasta este sábado.

Al momento de aceptar el cargo, Burgos Andújar se encontraba retirada en el estado de Florida.

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Jenniffer GonzálezNorma BurgosSalariosNombramientosFrancisco Domenech
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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