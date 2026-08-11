Extenso incendio forestal en Canadá obliga a 20,000 personas a desalojar la zona

West Kelowna, Columbia Británica— Un incendio forestal en el oeste de Canadá, que ha obligado a unas 20,000 personas a desalojar la zona, se extendió durante la noche a pesar de la ausencia de vientos fuertes, lo que ha complicado los esfuerzos para contenerlo y evaluar plenamente los daños, según informaron las autoridades este martes.

Unos 100 bomberos procedentes de México se dirigían al lugar para ayudar a combatir el incendio que ha destruido viviendas y otras propiedades cerca del lago Okanagan, en Columbia Británica. El incendio ha causado la muerte de una mujer de 80 años y se ha extendido hacia Summerland, una localidad de unos 12,000 habitantes situada a unas 185 millas al este de Vancouver.

El incendio experimentó un «crecimiento bastante significativo» en algunas zonas durante la noche, incluso sin vientos fuertes, según afirmó Cliff Chapman, director de operaciones provinciales del Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica. Añadió que los equipos estaban trabajando sin descanso para establecer líneas de control y garantizar que los residentes evacuados pudieran regresar a sus hogares en condiciones de seguridad.

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“Nos hemos dado cuenta, y de hecho anoche mismo nos enteramos, de que la gente, obviamente, querría volver a casa. Les gustaría ver la magnitud de los daños”, afirmó Chapman.

Autoridades intensifican las evacuaciones

Kevin Dunbar, director ejecutivo de operaciones de respuesta ante emergencias y recuperación de Columbia Británica, la calificó como una de las mayores evacuaciones de la historia reciente de Columbia Británica.

Las autoridades de Columbia Británica afirmaron que habían reservado 1,600 habitaciones de hotel y 1,000 plazas en alojamientos colectivos para los evacuados en Okanagan, después de que algunos residentes sufrieran retrasos a la hora de recibir ayuda de emergencia durante la evacuación del fin de semana.

Un bombero corta maleza para detener el incendio forestal que se propaga por encima de Deetjen's Inn en Big Sur, California, el martes 11 de agosto de 2026. (Foto AP/Nic Coury) (DARRYL DYCK)

Además de las personas que ya se han visto obligadas a huir, se ha pedido a otras 10,000 que estén preparadas para marcharse en cualquier momento. Más de 100 incendios forestales arrasaban la provincia, y las autoridades advirtieron de que los rayos en condiciones de sequía podrían provocar nuevos incendios en el Interior Central y en Okanagan. La provincia también solicitó ayuda al Gobierno federal para ampliar las plazas de alojamiento para los evacuados.

La RCMP está investigando si hubo actividades delictivas relacionadas con el incendio. Chapman afirmó que se sospecha que alrededor del 4% de los incendios forestales ocurridos en Columbia Británica durante la última década fueron provocados deliberadamente, pero las autoridades no han afirmado que el incendio de Bald Range fuera provocado intencionadamente.

Residentes evacuados relatan su experiencia

Lucille y Gordon Beach, de Summerland, se encontraban en Vancouver para asistir a la boda de una de sus nietas, que se celebraba ese fin de semana, cuando se enteraron de que se había declarado el incendio. «No nos apetecía mucho celebrar», declaró Lucille Beach el martes.

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La pareja, que por ahora se aloja en West Kelowna con su perro, no ha visto su casa desde que se marcharon el viernes, pero creían que estaba bien. Les llevó unos días asimilar la realidad de lo que estaba pasando, según explicó Lucille Beach.

Varias personas flotan en el sendero Channel Pathway que conecta el lago Okanagan con el lago Skaha, mientras el humo de los incendios forestales que azotan la región llena el aire, en Penticton, Columbia Británica, el lunes 10 de agosto de 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP) (DARRYL DYCK)

Carmen Bodzasy fue evacuada de Summerland, donde ella y su marido se habían mudado hacía poco. Tuvo que hacer frente a la evacuación por carreteras que no conocía mientras él estaba fuera por motivos de trabajo.

Antes de marcharse, “lloré a lágrima viva durante un minuto y pensé: ‘¿Sabes qué? Si tuviera que empezar de cero, ¿qué me llevaría conmigo?’“. Se llevó fotos de la boda de sus padres, de las familias de sus hijos y de ella y su marido. ”Pensé que, si no tenía paredes a las que volver, al menos tendría recuerdos que colgar en mi nuevo hogar", dijo.

Con su perrito Tuesday en brazos, no estaba segura de cuál era la situación de su casa, pero dijo que, pase lo que pase, tiene intención de quedarse en Summerland, un lugar donde la gente saluda con la mano a los conductores que pasan y se detiene para preguntarte cómo estás.

“Haré todo lo que pueda para ayudar a que ese pueblo se reconstruya, porque allí todo el mundo es muy amable”, dijo.

Otros incendios activos en el oeste

En Estados Unidos, los bomberos de California luchaban este martes contra un incendio que ha arrasado aproximadamente 3 millas cuadradas en la región de Big Sur, situada en la escarpada costa central del estado. Se han cerrado los parques estatales de la zona y se han dictado órdenes de evacuación, incluso en un tramo de unas 7 millas de la Carretera 1, la emblemática ruta costera del estado. La carretera estaba abierta a primera hora del martes, según informó el portavoz de la Patrulla de Carreteras de California, Ryan Moore.

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Según las autoridades, el incendio “Timber Fire” se ha contenido al este de la autopista.