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Más de 560 millones de niños enfrentan un mes extra de calor por el calentamiento global

Un estudio científico demuestra que el estrés térmico afecta a los menores cada vez con mayor intensidad

26 de agosto de 2026 - 2:58 PM

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El estrés térmico puede tener graves consecuencias para la salud de los niños, como la deshidratación y el golpe de calor. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El 43 % de los niños entre 0 y 9 años en todo el mundo, más de 560 millones de menores, está expuesto a un mes adicional de calor peligroso al año debido al impacto del cambio climático en la subida de temperaturas, según una investigación publicada en la revista Science Advances.

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El estudio, realizado por un equipo internacional de científicos de varios centros europeos y de Nueva Zelanda, considera un día de calor peligroso para los niños aquel en el que la temperatura media supera los 28 grados centígrados (82.4 grados F).

Los investigadores se han centrado en el calor húmedo, más peligroso que el calor seco porque reduce la capacidad del organismo para enfriarse mediante la sudoración, lo que lleva a niveles potencialmente graves de estrés térmico.

Los autores reivindican que se trata del primer trabajo que cuantifica cómo afecta la exposición al calor directamente relacionada con el cambio climático a diferentes grupos de edad a nivel mundial, tanto en la actualidad como en un futuro cercano.

Para llegar a sus conclusiones han combinado datos demográficos con modelos climáticos y ciencia de atribución que identifica el papel del cambio climático en los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor.

Las condiciones meteorológicas extremas han elevado las temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit en varios países, lo que ha provocado alertas sanitarias para millones de personas.En Rasova, Rumania, la gente camina sobre un banco de arena en el río Danubio, pues zonas que normalmente están sumergidas quedan al descubierto debido a los niveles de agua excepcionalmente bajos. Varias personas caminan sobre un banco de arena bajo el puente Margarita del Danubio, en el centro de Budapest, Hungría.
1 / 22 | 📷 Así arde el planeta: el calor extremo y la sequía causan estragos en todo el mundo . Las condiciones meteorológicas extremas han elevado las temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit en varios países, lo que ha provocado alertas sanitarias para millones de personas. - Vadim Ghirda

Desigualdad geográfica

Su análisis apunta a que la exposición de los niños al calor extremo supera a la de cualquier otro grupo de edad y es casi el triple de los 190 millones de personas (30 %) de entre 60 a 69 años que enfrentan esta amenaza para la salud.

Además, se espera que esta exposición aumente conforme se incremente el calentamiento, con “consecuencias graves para la salud y el desarrollo infantil”.

En un mundo con 1.5 grados más de temperatura media se prevé que 620 millones de niños (49 %) de entre 0 a 9 años experimenten al menos un mes adicional de estrés térmico al año, y 390 millones (31 %) al menos 5 meses.

En el escenario de 2 grados más de calentamiento global, se proyecta que 650 millones de niños (59 %) de entre 0 a 9 años experimenten al menos un mes adicional de estrés térmico al año, y 420 millones (37 %) al menos 5 meses.

Los mayores aumentos de calor húmedo debido al cambio climático se están produciendo en regiones tropicales del planeta donde están los países más pobres y hay más niños y jóvenes. Es el caso del sur de Asia, el sudeste asiático y el oeste de África, la zonas donde hay un mayor número de niños expuestos al estrés térmico en la actualidad.

Los cuidadores del Zoológico de Praga emplean toneladas de hielo para darles a sus animales un alivio muy necesario, mientras otra ola de calor azotaba Europa.Los osos polares Aleut y Gregor no perdieron tiempo y se revolcaron en montones de cubos de hielo tras salir a su recinto exterior.Algunos animales del zoológico están acostumbrados al calor, mientras que otros pueden quedarse en la sombra o en recintos interiores y usar diversas piscinas para refrescarse.
1 / 10 | Con toneladas de hielo: así se refrescan los osos polares durante la ola de calor en Europa. Los cuidadores del Zoológico de Praga emplean toneladas de hielo para darles a sus animales un alivio muy necesario, mientras otra ola de calor azotaba Europa. - Petr David Josek

Los niños son altamente vulnerables al calor extremo porque sus cuerpos se calientan más rápido que los de los adultos, sudan con menos eficacia y dependen del cuidado de los adultos, explican los autores.

El estrés térmico puede tener graves consecuencias para la salud de los niños, como la deshidratación y el golpe de calor, además de afectar al aprendizaje y al desarrollo cognitivo.

Nuestra investigación destaca que, para proteger a las futuras generaciones, los responsables políticos deben recortar urgentemente y de manera drástica las emisiones de combustibles fósiles y limitar el calentamiento de acuerdo con el Acuerdo de París para detener los impactos más catastróficos de la crisis climática”, subraya uno de los autores, Wim Thiery, investigador de la Universidad Vrije de Bruselas.

Tags
Calor extremoCalentamiento globalNueva ZelandaEstados UnidosÁfrica IndiaSequíaNiñez
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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