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Monitoreo diario: La Plata continúa su acelerado descenso y pierde otros ocho centímetros

Doce embalses perdieron nivel, seis registraron aumentos y uno se mantuvo sin cambios

26 de agosto de 2026 - 8:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por su parte, Carraízo, en Trujillo Alto, que mantiene a miles de abonados bajo un plan de racionamiento, perdió dos centímetros y se ubicó en 37.30 metros. (Dennis Rivera Bello)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El embalse La Plata, en Toa Alta, continuó su marcado descenso este miércoles al perder otros ocho centímetros, según la actualización más reciente de los niveles de los embalses publicada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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El cuerpo de agua se encuentra ahora en 45.15 metros, todavía bajo el nivel de “observación”, pero cada vez más cerca del umbral de 44.90 metros, punto en el que pasaría a “ajustes operacionales”.

En términos generales, 12 de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron descensos, seis aumentaron y uno se mantuvo sin cambios.

Así lucían los embalses a las 5:00 a.m. de este miércoles.
Así lucían los embalses a las 5:00 a.m. de este miércoles. (AAA)

Por su parte, Carraízo, en Trujillo Alto, que mantiene a miles de abonados bajo un plan de racionamiento, perdió dos centímetros y se ubicó en 37.30 metros.

El embalse permanece bajo “ajustes operacionales” y se encuentra a 30 centímetros del nivel de “control”, que comienza en los 37 metros.

Cidra, que también se encuentra bajo “ajustes operacionales”, perdió dos centímetros y se situó en 40.08 metros.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

Otros tres embalses permanecen en nivel de “observación”. Río Blanco perdió seis centímetros y bajó a 24.56 metros, mientras Fajardo también disminuyó seis centímetros, hasta 46.60 metros. Guayabal, entretanto, perdió dos centímetros y se ubicó en 102.46 metros.

En contraste, el embalse Loco salió del nivel de “seguridad” y ascendió a “desborde” luego de registrar un aumento de 17 centímetros, que elevó su nivel a 70.15 metros.

Entre los embalses que permanecen en “seguridad”, Toa Vaca perdió dos centímetros y se ubicó en 147.20 metros; Carite bajó uno, hasta 541.75 metros; y Patillas disminuyó tres centímetros, hasta 63.41 metros.

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo

Mientras, Guineo aumentó un centímetro y llegó a 901.44 metros; Matrullas también subió uno, hasta 733.13 metros; Garzas bajó un centímetro, hasta 736.06 metros; Guayo aumentó seis, hasta 442.41 metros; y Luchetti registró una caída de 11 centímetros, hasta 171.27 metros.

Asimismo, Caonillas aumentó tres centímetros, hasta 251.25 metros; Dos Bocas ganó ocho centímetros y alcanzó 88.73 metros; Guajataca se mantuvo en 195.95 metros; y Cerrillos perdió cuatro centímetros, hasta 167.45 metros.

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Breaking NewsEmbalsesEmbalse La PlataEmbalse Carraízo
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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