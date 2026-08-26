Monitoreo diario: La Plata continúa su acelerado descenso y pierde otros ocho centímetros
Doce embalses perdieron nivel, seis registraron aumentos y uno se mantuvo sin cambios
26 de agosto de 2026 - 8:17 AM
26 de agosto de 2026 - 8:17 AM
El embalse La Plata, en Toa Alta, continuó su marcado descenso este miércoles al perder otros ocho centímetros, según la actualización más reciente de los niveles de los embalses publicada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
El cuerpo de agua se encuentra ahora en 45.15 metros, todavía bajo el nivel de “observación”, pero cada vez más cerca del umbral de 44.90 metros, punto en el que pasaría a “ajustes operacionales”.
En términos generales, 12 de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron descensos, seis aumentaron y uno se mantuvo sin cambios.
Por su parte, Carraízo, en Trujillo Alto, que mantiene a miles de abonados bajo un plan de racionamiento, perdió dos centímetros y se ubicó en 37.30 metros.
El embalse permanece bajo “ajustes operacionales” y se encuentra a 30 centímetros del nivel de “control”, que comienza en los 37 metros.
Cidra, que también se encuentra bajo “ajustes operacionales”, perdió dos centímetros y se situó en 40.08 metros.
Otros tres embalses permanecen en nivel de “observación”. Río Blanco perdió seis centímetros y bajó a 24.56 metros, mientras Fajardo también disminuyó seis centímetros, hasta 46.60 metros. Guayabal, entretanto, perdió dos centímetros y se ubicó en 102.46 metros.
En contraste, el embalse Loco salió del nivel de “seguridad” y ascendió a “desborde” luego de registrar un aumento de 17 centímetros, que elevó su nivel a 70.15 metros.
Entre los embalses que permanecen en “seguridad”, Toa Vaca perdió dos centímetros y se ubicó en 147.20 metros; Carite bajó uno, hasta 541.75 metros; y Patillas disminuyó tres centímetros, hasta 63.41 metros.
Mientras, Guineo aumentó un centímetro y llegó a 901.44 metros; Matrullas también subió uno, hasta 733.13 metros; Garzas bajó un centímetro, hasta 736.06 metros; Guayo aumentó seis, hasta 442.41 metros; y Luchetti registró una caída de 11 centímetros, hasta 171.27 metros.
Asimismo, Caonillas aumentó tres centímetros, hasta 251.25 metros; Dos Bocas ganó ocho centímetros y alcanzó 88.73 metros; Guajataca se mantuvo en 195.95 metros; y Cerrillos perdió cuatro centímetros, hasta 167.45 metros.
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