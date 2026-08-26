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La próxima tormenta del Atlántico se llamará Dolly, pero no tiene nada que ver con la muerte de la cantante

La Organización Meteorológica Mundial sigue una lista preestablecida para nombrar los sistemas tropicales

26 de agosto de 2026 - 8:17 AM

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Esta imagen de satélite de la NOAA, tomada el miércoles 12 de agosto de 2026, muestra la tormenta tropical Cristóbal en el océano Atlántico.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - La próxima tormenta tropical que se forme en el Atlántico durante esta temporada de huracanes se llamará Dolly, pero la coincidencia temporal es pura casualidad y no guarda relación alguna con el fallecimiento de Dolly Parton el martes.

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Los sistemas de tormentas reciben sus nombres según los procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial, y las listas de nombres se reutilizan cada seis años. En el caso de la región del Atlántico, las listas siguen un orden alfabético y alternan nombres masculinos y femeninos.

Esta temporada comenzó con la llegada de la tormenta tropical Arthur a la costa del golfo de México en junio, y la tormenta tropical Bertha provocó fuertes lluvias en Luisiana y Texas en julio. La tormenta tropical Cristóbal se formó y se disipó rápidamente en el Atlántico a principios de agosto.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) estaba vigilando un sistema meteorológico frente a las costas de África que podría intensificarse hasta convertirse en una tormenta tropical con nombre.

Las condiciones eran relativamente favorables para que la zona de tormentas eléctricas situada al sur de las islas de Cabo Verde se convirtiera en una depresión tropical en algún momento de la próxima semana, según indicaron el miércoles por la mañana los meteorólogos del centro con sede en Miami.

Si sigue intensificándose, con vientos máximos sostenidos de al menos 39 millas por hora (63 km/h), el sistema recibiría el nombre de tormenta tropical Dolly.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha pronosticado una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo de la media debido a El Niño. Se prevén entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis alcanzarán la categoría de huracán y entre una y tres de ellas se intensificarán hasta convertirse en huracanes de gran intensidad.

El NHC y otras agencias meteorológicas asignan nombres a las tormentas para comunicar fácilmente las alertas a la población y evitar confusiones. La OMM indica que los nombres se eligen para que sean cortos, fáciles de pronunciar y familiares en las regiones del mundo donde se utilizan. Se reúne periódicamente para evaluar posibles nombres, y algunos se retiran por motivos de sensibilidad, especialmente en el caso de tormentas mortíferas o destructivas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Dolly PartonNOAACentro Nacional de HuracanesTemporada de huracanesBreaking News
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