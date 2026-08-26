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Jenniffer González declara un día de duelo por la muerte de Dolly Parton

La medida surge tras una proclama del presidente Donald Trump en honor a la artista

26 de agosto de 2026 - 7:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parton falleció el martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. (Charlie Riedel)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón declaró el jueves, 27 de agosto, como día de duelo en Puerto Rico por el fallecimiento de la cantante Dolly Parton.

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Como parte de la determinación, la mandataria instruyó a que las banderas ondeen a media asta durante el jueves en todas las instalaciones públicas del gobierno.

La Fortaleza informó que la medida surgió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara que la bandera estadounidense ondee a media asta hasta el atardecer del 1 de septiembre en honor a la reconocida estrella de la música country.

Mediante una proclama emitida el martes, Trump dispuso que las banderas permanezcan a media asta en la Casa Blanca, edificios y terrenos públicos, instalaciones militares y otras dependencias federales en Estados Unidos y sus territorios.

Dolly Parton tenía 80 años. La actriz murió por complicaciones de salud. Fue una de las cantantes más populares en Estados Unidos.
1 / 12 | Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country". Dolly Parton tenía 80 años. - Timothy D. Easley

Así, la orden presidencial permanecerá vigente hasta el próximo martes en las dependencias federales, mientras que la disposición de González Colón para las instalaciones públicas del gobierno de Puerto Rico se observará únicamente durante el jueves, declarado como día de duelo.

González Colón, además, extendió sus condolencias a los familiares, amigos y fanáticos de Parton.

Parton falleció el martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer, según informó su equipo a la revista People.

La artista falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee, rodeada de sus seres queridos.

Considerada una de las figuras más importantes de la música country, Parton ganó 11 premios Grammy y desarrolló además una extensa carrera como actriz, empresaria y filántropa. Entre sus iniciativas más reconocidas figura la Biblioteca de la Imaginación, mediante la cual se han distribuido cientos de millones de libros a niños.

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Breaking NewsJennifer GonzálezDolly Parton
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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