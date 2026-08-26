Jenniffer González declara un día de duelo por la muerte de Dolly Parton

La gobernadora Jenniffer González Colón declaró el jueves, 27 de agosto, como día de duelo en Puerto Rico por el fallecimiento de la cantante Dolly Parton.

Como parte de la determinación, la mandataria instruyó a que las banderas ondeen a media asta durante el jueves en todas las instalaciones públicas del gobierno.

La Fortaleza informó que la medida surgió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara que la bandera estadounidense ondee a media asta hasta el atardecer del 1 de septiembre en honor a la reconocida estrella de la música country.

Mediante una proclama emitida el martes, Trump dispuso que las banderas permanezcan a media asta en la Casa Blanca, edificios y terrenos públicos, instalaciones militares y otras dependencias federales en Estados Unidos y sus territorios.

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Así, la orden presidencial permanecerá vigente hasta el próximo martes en las dependencias federales, mientras que la disposición de González Colón para las instalaciones públicas del gobierno de Puerto Rico se observará únicamente durante el jueves, declarado como día de duelo.

González Colón, además, extendió sus condolencias a los familiares, amigos y fanáticos de Parton.

Parton falleció el martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer, según informó su equipo a la revista People.

La artista falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee, rodeada de sus seres queridos.