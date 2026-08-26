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Identifican a víctima de asesinato hallado “en posición agachada” en San Sebastián

El caso fue referido a la División de Homicidios de la región de Aguadilla

25 de agosto de 2026 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios de San Juan, ocupó como evidencia tres casquillos de rifle AK-47 y otros tres adicionales deformados. (Archivo)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, lo que representa la misma cantidad de casos registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde del martes, en San Sebastián.

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En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 2:10 p.m., en el residencial Andrés Mendez Liciaga.

“La Policía localizó el cuerpo de un hombre en posición agachada por el edificio 7, en la parte posterior de ese complejo de vivienda”, indicó el informe policíaco.

De la investigación preliminar se desprende que el occiso, identificado como Jobet Vega Pérez, de 44 años y residente de San Sebastián, presentaba varias heridas de bala.

El sargento Juan Lasalle Pellot llegó a la escena, que era custodiada, mientras que el caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Aguadilla.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, lo que representa la misma cantidad de casos registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan SebastiánAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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