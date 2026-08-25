Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de agosto de 2026
91°Lluvias y tronadas dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Trump decreta luto por muerte de Dolly Parton: “El mundo te quiere”

La calificó como una de las mejores cantantes “de todos los tiempos”

25 de agosto de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dolly Parton talks during a news conference for the opening of the Dixie Stampede in Orlando, Fla., Wednesday, June 18, 2003. Parton wore red, white and blue, like an U.S. flag, to publicize her Dixie Stampede in Orlando. (AP Photo/Peter Cosgrove) (PETER COSGROVE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes la muerte de Dolly Parton, a la que calificó como una de las mejores cantantes “de todos los tiempos” y ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana.

RELACIONADAS

“Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de ese género, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá”, escribió en Truth Social.

El mandatario informó que en su honor ordenó que “bajar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana, a partir de esta noche a las 6:00 p.m. (22:00 GMT)”.

“¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere”, aseguró Trump.

La muerte a los 80 años de la icónica cantante y compositora estadounidense fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver en Instagram, donde resaltó “la vida brillante como un diamante” de la artista, una de las pocas personalidades admiradas en todos los ámbitos sociales y políticos de Estados Unidos.

Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase en una entrevista con la revista People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con algunos problemas de salud.

En la misma conversación anunció que trabajaba con empresas que crean “actuaciones con avatares” en un proyecto que se encontraba en “primeras fases de desarrollo” para seguir llevando su música a sus miles de fanáticos.

La autora e intérprete de ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’ anunció que padecía de problemas de salud en otoño de 2025, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos en Las Vegas.

Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Ganó once premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, también fue filántropa y empresaria.

Dolly Parton tenía 80 años. La actriz murió por complicaciones de salud. Fue una de las cantantes más populares en Estados Unidos.
1 / 12 | Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country". Dolly Parton tenía 80 años. - Timothy D. Easley
Tags
Dolly PartonDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 25 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: