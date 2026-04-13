Fallece Dolly Martínez, participante del programa de TLC “Mi vida con 600 libras”

Dolly Martinez, quien participó en la décima temporada del programa de TLC “My 600-Lb. Life” (Mi vida con 600 libras), murió. La mujer tenía 30 años de edad.

Su hermana, Lindsey Cooper, compartió la noticia a través de redes sociales: “Con un gran corazón comparto el fallecimiento de mi hermosa hermana, Dolly”, escribió en Facebook.

“Dolly tenía la personalidad más brillante que podía iluminar cualquier habitación con su risa, su amabilidad y su espíritu amoroso. Ella tenía una manera de hacer que todo el mundo se sintiera especial, y su calor permanecerá con nosotros para siempre”.

Al momento, no se ha revelado la causa de la muerte.

Poco antes de su fallecimiento, Martínez estuvo hospitalizada “luchando por su vida”, informó Cooper en una publicación anterior.

Según reportes en medios, Martínez figura entre las más de dos docenas de personas que han muerto después de documentar sus intentos por perder peso. En los últimos años, han muerto Pauline Potter, Larry Myers Jr., Latonya Pottain, Destinee Lashaee y Gina Krasley.

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