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Lunay arranca el verano con su nuevo sencillo “Palomino”

Justo a tiempo para la época, la canción fusiona influencias inspiradas en el reggae, ritmos tropicales y el característico estilo melódico del intérprete

19 de junio de 2026 - 9:38 PM

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La historia sigue a Lunay junto a Bárbara Ramírez en un romance veraniego lleno de coqueteo, baile y química. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El artista puertorriqueño y multi-platino, Lunay, regresa con“Palomino”, un himno que captura la emoción de encontrar a alguien con quien conectas de manera natural. Justo a tiempo para el verano, el sencillo fusiona influencias inspiradas en el reggae, ritmos tropicales y el característico estilo melódico del artista para crear la banda sonora perfecta para largos días de playa y noches inolvidables junto a esa persona que hace que todo fluya sin esfuerzo.

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El video oficial de “Palomino” muestra a Lunay en una atmósfera tropical inspirada en la esencia del Caribe y la llegada del verano. Dirigido por Angel Rivera, el visual incorpora escenarios de playa, palmeras y el ambiente vibrante de la isla para acompañar la energía relajada de la canción.

La historia sigue a Lunay junto a Bárbara Ramírez en un romance veraniego lleno de coqueteo, baile y química. El proyeto complementa perfectamente los ritmos suaves y la influencia reggae del tema.

El lanzamiento llega en un momento en que Lunay continúa su ascenso a nivel internacional.

Recientemente, la estrella puertorriqueña sorprendió al público durante el concierto de Bad Bunny en Madrid, donde interpretó los éxitos favoritos de los fanáticos “Soltera Remix”, “Aventura Remix”y “No te quieren conmigo” ante miles de asistentes. La aparición fue uno de los momentos más destacados de la noche y reafirmó el impacto que Lunay ha tenido en la música latina desde el inicio de su carrera.

Además, el mes pasado, fue un invitado sorpresa en el histórico concierto “El regreso a casa” de Nicky Jam en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde interpretó “Soltera” y “Piensas En Mí”.

Más allá de los escenarios, el artista también ha fortalecido su presencia en los mundos de la moda y el estilo de vida a través de importantes colaboraciones con reconocidas marcas como la campaña “What Makes A Great?” de American Eagle y la campaña “Otzo Clog” de UGG.

(Foto: Omar Cruz)(Foto: Omar Cruz)(Foto: Omar Cruz)
1 / 4 | Lunay: un urbano “trendsetter”. (Foto: Omar Cruz)
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LunayMúsica urbanaVerano
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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