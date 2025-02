Lunay lanza el sencillo “Me grita” mientras se prepara para celebrar San Valentín en alta mar

“Son dos exponentes de la nueva generación que me gustan y respeto mucho. Yo siempre me voy a considerar de la nueva generación, así pasen los años porque el público me conoció como uno de los más chamaquitos del género. Así que nos unimos para romper”, sostuvo el reguetonero de 24 años.

“El video me gusta mucho porque es una representación visual de cómo nos vemos nosotros ahora mismo con nuestro ‘flow’ de joyería, con nuestro ‘flow’ de nuestras marcas, un toque sensual con las modelos… El video no tiene una historia en sí, la canción tiene muchas historias, el video sigue más visualmente a los artistas, pero como quieran, a mí me encanta mucho, de mis directores favoritos, se llama ‘Dead Of Giant’ y lo van a poder ver, ese es un ‘besito de coco’ como yo digo, van a poder ver muchos más videos con muchos otros atributos”, aseguró el también compositor corozaleño.