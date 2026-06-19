Millo Torres regresa a Fajardo para cantar frente al mar que inspiró sus letras

Con una trayectoria de más de dos décadas, Millo Torres es una de las voces más reconocidas de la música puertorriqueña gracias a una propuesta que fusiona reggae, rock y ritmos caribeños. Al frente de El Tercer Planeta, ha conquistado al público con canciones que ya son clásicos como “Me gustas como quieras”, “Ella es” y “Caminando”.

En entrevista con El Nuevo Día, el cantautor habló sobre su recorrido musical, los momentos que han marcado su carrera, sus planes futuros y el significado especial de regresar al pueblo de Fajardo para ofrecer un concierto ante su gente.

Al reflexionar sobre lo que ha sido más gratificante de mantenerse vigente en la música durante casi tres décadas, Torres destacó el impacto que han tenido sus canciones y mensajes en el público a lo largo de los años.

“El poder escuchar la música en las presentaciones, ver las reacciones del público y saber que en ese legado musical de estas casi tres décadas se ha dejado un mensaje, una contribución con la música y el mensaje para un mundo mejor. Tener la oportunidad de transmitir ese mensaje con la música es para mí lo más importante y entiendo que lo hemos logrado y nos falta mucho más”, sostuvo al destacar sus letras enfocadas en el amor, el positivismo y el medio ambiente.

PUBLICIDAD

De igual forma, el artista expresó satisfacción al ver que muchas de sus composiciones han trascendido el paso del tiempo y continúan conectando con nuevas generaciones de oyentes.

“Cuando uno se sienta a escribir y a grabar y a hacer música, por lo menos de mi parte, siempre ha sido bien importante capturar elementos que me dan a mí el peso de poder decir que esa música va a trascender. Y creo que lo hemos logrado de alguna manera, que nuestras letras pasen generaciones”, añadió el tambien músico.

Aunque cuenta con una sólida trayectoria y un amplio catálogo musical, Torres asegura que todavía tiene metas por alcanzar y proyectos por desarrollar. “Sí. Quiero seguir con presentaciones en vivo y esa presencia ante mi público con más frecuencia, de Puerto Rico para el mundo”.

Actualmente, el cantautor también dedica parte de su tiempo a apoyar y producir a artistas emergentes, una faceta que considera fundamental dentro de esta etapa de su carrera.

“Estoy en esa faceta de compartir música y producir a nuevos artistas. Creo que la generación nueva que está pasando en Puerto Rico musicalmente es excelente, hay mucho talento, y quiero poder aportar, ayudar y extender la mano para que echen hacia adelante también”.

De igual manera, el músico adelantó que ya se encuentra preparando nuevo material y que se siente listo para embarcarse en una nueva producción discográfica.

“Ya vamos a trabajar para mi octava producción. Estoy trabajando en el nuevo sencillo y vienen muchas cositas… con las nuevas tendencias, ya no hay que esperar a tener un disco completo. Hoy en día se pueden sacar los sencillos con más frecuencia y nos estamos adaptando. Todavía me siento como si estuviera empezando… tengo tanto material y estoy todavía inspirado diariamente a seguir escribiendo y grabando”, anticipó a su fanaticada.

PUBLICIDAD

Presentación frente al mar

Por otro lado, Millo Torres y El Tercer Planeta calientan motores para su próxima presentación musical. Según contó el cantautor, esta será muy especial porque tendrá lugar en Fajardo y frente al mar, un escenario que durante años ha servido de inspiración para sus letras.

“Tuve la oportunidad de disfrutar mucho en mis años de infancia, adolescencia y todavía… porque soy fanático del mar y del deporte acuático y de la vela. Fueron muchas las veces que he estado frente al mar en Fajardo, escribiendo letras y usando esa presencia natural para inspirarme. Me siento bien contento de poder estar cantando frente al mar en Isleta Marina”, rememoró con emoción.

Millo Torres y El Tercer Planeta se presentarán en vivo durante el “Summer Fest” del restaurante Harbor Café Isleta Marina el sábado, 20 de junio de 2026. El ofrecimiento musical lo completarán las agrupaciones Steel Band y Los Intocables.