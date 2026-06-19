Jay Wheeler presume el talento de su mamá: “Hace los mejores dulces de Salinas”
El artista urbano publicó esta noche un video en sus redes sociales cargado de agradecimiento
19 de junio de 2026 - 8:36 PM
19 de junio de 2026 - 8:36 PM
A pesar de la fama internacional, los lujos y el estatus global, José Ángel López Martínez —mundialmente conocido como Jay Wheeler- sigue siendo el niño de mamá. Quienes lo siguen en redes sociales o escuchan sus podcasts son testigos de una complicidad única cargada de risas, bromas cotidianas y un respeto profundo.
Esta dinámica demuestra que la verdadera esencia del exponente urbano no cambió con el éxito; al contrario, se fortaleció gracias a un cordón umbilical que mantiene los pies del artista firmemente plantados sobre la tierra.
Esta noche, el intérprete publicó un video en sus redes sociales cargado de gratitud. En el mismo, también tuvo una dedicatoria especial para su madre, Sherley Ann Martínez.
“¡Te amo, mami! Tú dices que yo te cumplí un sueño, pero es por ti que yo cumplí todos los míos", lee el mensaje. Jay Wheeler hizo referencia a “Pal’ escapao”, el negocio de dulces de su progenitora ubicado en Salinas.
El cantante invitó a sus seguidores a pasar por el “carretón”. Según describió, su madre confecciona “los mejores dulces de Salinas”.
“Gracias por apoyar a mi mamá. Los amo con todo mi corazón, y cuando estén allí etiquétenme que los voy a compartir a todos”, prometió.
En la sección de comentarios se destaca la respuesta de Martínez: “Cuánto te amo, mi hijo querido. Tú llenas mi corazón. Gracias por todo, me siento la mujer más consentida del planeta. Siempre has visto más en mí de lo que misma veo. Gracias por tu palabras que me impulsan y me llenan de valentía. Gracias por creer en mí. Te amo”.
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