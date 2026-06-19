Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jay Wheeler presume el talento de su mamá: “Hace los mejores dulces de Salinas”

El artista urbano publicó esta noche un video en sus redes sociales cargado de agradecimiento

19 de junio de 2026 - 8:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jay Wheeler junto a su madre, Sherly Martínez. (Nahira Montcourt)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A pesar de la fama internacional, los lujos y el estatus global, José Ángel López Martínez —mundialmente conocido como Jay Wheeler- sigue siendo el niño de mamá. Quienes lo siguen en redes sociales o escuchan sus podcasts son testigos de una complicidad única cargada de risas, bromas cotidianas y un respeto profundo.

RELACIONADAS

Esta dinámica demuestra que la verdadera esencia del exponente urbano no cambió con el éxito; al contrario, se fortaleció gracias a un cordón umbilical que mantiene los pies del artista firmemente plantados sobre la tierra.

Esta noche, el intérprete publicó un video en sus redes sociales cargado de gratitud. En el mismo, también tuvo una dedicatoria especial para su madre, Sherley Ann Martínez.

“¡Te amo, mami! Tú dices que yo te cumplí un sueño, pero es por ti que yo cumplí todos los míos", lee el mensaje. Jay Wheeler hizo referencia a “Pal’ escapao”, el negocio de dulces de su progenitora ubicado en Salinas.

El cantante invitó a sus seguidores a pasar por el “carretón”. Según describió, su madre confecciona “los mejores dulces de Salinas”.

“Gracias por apoyar a mi mamá. Los amo con todo mi corazón, y cuando estén allí etiquétenme que los voy a compartir a todos”, prometió.

En la sección de comentarios se destaca la respuesta de Martínez: “Cuánto te amo, mi hijo querido. Tú llenas mi corazón. Gracias por todo, me siento la mujer más consentida del planeta. Siempre has visto más en mí de lo que misma veo. Gracias por tu palabras que me impulsan y me llenan de valentía. Gracias por creer en mí. Te amo”.

Jay Wheeler encendió la llama del amor con la primera función del concierto "P.S. Para siempre" la noche del miércoles en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.El exponente urbano llegó a la tarima central, en forma de corazón, para ofrecer una velada musical en la que el romance y el perreo fueron protagonistas.Jay Wheeler continuará su espectáculo musical la noche del jueves en el Choliseo.
1 / 23 | Así fue el concierto de Jay Wheeler la noche de San Valentín. Jay Wheeler encendió la llama del amor con la primera función del concierto "P.S. Para siempre" la noche del miércoles en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Alejandro Granadillo
Tags
Jay WheelerSalinas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: