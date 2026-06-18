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Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

prima:“Toy Story 5” demuestra que aún tiene algo importante que decir

Pixar vuelve a encontrar el balance entre risas y lágrimas en una historia que explora cómo la tecnología transforma la forma en que los niños juegan

18 de junio de 2026 - 5:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El persona de Jessie (Joan Cusack), adquiere mayor protagonismo en "Toy Story 5".
El personaje de Jessie (Joan Cusack), adquiere mayor protagonismo en "Toy Story 5". (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

En Toy Story 5″ el juego y la alegría de los juguetes de Andy que fueron heredados por Bonnie entra en riesgo con la compra de Lilypad, un artefacto de tecnología inteligente. Al igual que con la llegada de Buzz en la película original, el nuevo regalo altera la rutina entre los juguetes y Bonnie. Pero para Jessie la presencia de Lilypad va más allá de la incomodidad de lidiar con un cambio repentino. La relación de la niña con su tableta claramente altera sus niveles de atención y limita sus habilidades para socializar. En un acto de desesperación, Jessie busca la ayuda de Woody para neutralizar la amenaza tecnológica que transforma jugar con juguetes en algo obsoleto.

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Toy StoryPelículas animadas
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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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