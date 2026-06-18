Antes de ir al cine, lo que debes saber de “Toy Story 5”
La quinta parte de esta popular saga, que estrena en Puerto Rico el 18 de julio de 2026, contará entre sus voces la del puertorriqueño Bad Bunny
18 de junio de 2026 - 11:10 PM
18 de junio de 2026 - 11:10 PM
“Toy Story 5″ llega a todos los cines de Puerto Rico el jueves, 18 de junio de 2026, marcando el esperado regreso de una de las sagas animadas más queridas. Woody, Buzz y toda la pandilla vuelven a reunirse en una nueva aventura que, desde el primer momento, promete emoción, humor y mucha nostalgia. Como siempre, la amistad y el valor del juego estarán en el centro de todo.
En esta nueva aventura, los juguetes no solo se reencuentran entre ellos, sino que también conocen personajes nuevos que traen energía distinta a la historia. Juntos tendrán que adaptarse a un mundo que ha cambiado y encontrar cómo seguir siendo importantes para los niños. Es una película que habla de crecer, de cambios, y de cómo, al final, lo más importante siempre es estar ahí el uno para el otro.
“Toy Story” (1995)
“Toy Story” cuenta la vida secreta de los juguetes cuando los humanos no están. Woody, el juguete favorito de Andy, se siente desplazado cuando llega Buzz Lightyear, un juguete moderno. Tras un accidente causado por los celos, ambos se pierden y, en el camino de regreso, al pasar por peligros y viscisitudes, aprenden a dejar sus diferencias a un lado y se convierten en amigos.
“Toy Story 2″ (1999)
Durante una venta de garaje, Andy rompe accidentalmente a Woody, su muñeco favorito, quien termina siendo robado por Al McWhiggin, un ambicioso coleccionista de juguetes. Al llegar a su nuevo destino, Woody descubre que es una valiosa pieza de colección, donde conocer a Jessie y Bullseye. Esta desaparición impulsa a sus amigos, liderados por Buzz Lightyear, a emprender una arriesgada misión de rescate.
“Toy Story 3″ (2010)
Mientras Andy se prepara para ir a la universidad, Woody, Buzz y el resto de sus fieles juguetes enfrentan un futuro incierto. Tras una confusión, terminan donados por error a la guardería Sunnyside, donde descubren una realidad oscura, casi como una prisión, controlada por un oso manipulador. Para escapar, deberán idear un plan audaz y encontrar un nuevo hogar.
“Toy Story 4″ (2019)
Mientras Woody intenta acostumbrarse a su nueva vida con Bonnie, ella crea a Forky, un juguete improvisado hecho con un tenedor de plástico, al que Woody decide cuidar a toda costa. Durante un viaje familiar por carretera, ambos vivirán aventuras inesperadas, reencontrarán viejas amistades y emprenderán un camino de descubrimiento personal.
“Toy Story 5″ (2026)
Bonnie, ya de ocho años, tiene problemas para hacer amigos y termina obsesionándose con Lilypad, una moderna tableta que le regalan sus padres. Poco a poco, el dispositivo la distancia de sus juguetes, obligando a Woody, Buzz y los demás a enfrentar una situación que pone en riesgo su lugar en su vida y el valor mismo del juego.
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