Antes de ir al cine, lo que debes saber de “Toy Story 5”

“Toy Story 5″ llega a todos los cines de Puerto Rico el jueves, 18 de junio de 2026, marcando el esperado regreso de una de las sagas animadas más queridas. Woody, Buzz y toda la pandilla vuelven a reunirse en una nueva aventura que, desde el primer momento, promete emoción, humor y mucha nostalgia. Como siempre, la amistad y el valor del juego estarán en el centro de todo.

En esta nueva aventura, los juguetes no solo se reencuentran entre ellos, sino que también conocen personajes nuevos que traen energía distinta a la historia. Juntos tendrán que adaptarse a un mundo que ha cambiado y encontrar cómo seguir siendo importantes para los niños. Es una película que habla de crecer, de cambios, y de cómo, al final, lo más importante siempre es estar ahí el uno para el otro.

Datos a tener en cuenta

La película está dirigida por Andrew Stanton , ganador de dos premios Oscar por “Finding Nemo” (2004) y “WALL-E” (2009). En esta ocasión lo acompaña Kenna Harris como codirectora, mientras que Lindsey Collins se encarga de la producción. Stanton, además, no es nuevo en este universo, ya que ha sido parte clave de entregas anteriores de Toy Story.

, ganador de dos premios Oscar por “Finding Nemo” (2004) y “WALL-E” (2009). En esta ocasión lo acompaña como codirectora, mientras que se encarga de la producción. Stanton, además, no es nuevo en este universo, ya que ha sido parte clave de entregas anteriores de Toy Story. La historia le da un espacio especial a Jessie ( Joan Cusack ), quien asume un papel más protagónico. Ella hace todo lo posible por mantener unido al grupo y proteger el tiempo de juego. Aunque Woody ( Tom Hanks ) y Buzz ( Tim Allen ) siguen presentes, es Jessie quien lleva el peso emocional de esta aventura.

), quien asume un papel más protagónico. Ella hace todo lo posible por mantener unido al grupo y proteger el tiempo de juego. Aunque Woody ( ) y Buzz ( ) siguen presentes, es Jessie quien lleva el peso emocional de esta aventura. En esta entrega aparece una nueva villana: Lilypad ( Greta Lee ), una tableta tecnológica. A simple vista, parece ser una amiga para Bonnie ( Scarlett Spears ), pero poco a poco se convierte en una amenaza para los juguetes tradicionales y el mundo que conocen.

), una tableta tecnológica. A simple vista, parece ser una amiga para Bonnie ( ), pero poco a poco se convierte en una amenaza para los juguetes tradicionales y el mundo que conocen. Bonnie, ahora con 8 años, comienza a cambiar sus intereses. Junto a sus amigos, pasa más tiempo en juegos en línea y chats, dejando a un lado a sus juguetes. Esta situación hace que ellos se sientan desplazados y cuestionen su lugar en su vida.

Además del regreso de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, también vuelven personajes muy queridos como Rex ( Wallace Shawn ), Hamm ( John Ratzenberger ) y Bo Peep ( Annie Potts ). El elenco mantiene muchas de las voces originales que los fans han seguido por años.

), Hamm ( ) y Bo Peep ( ). El elenco mantiene muchas de las voces originales que los fans han seguido por años. Como novedad, se integran personajes con nuevas voces que le dan un aire fresco a la historia. Entre ellos están Smarty Pants ( Conan O’Brien ), Atlas ( Craig Robinson ), Duke Caboom ( Keanu Reeves ) y Pizza with Sunglasses ( Bad Bunny ), además de nuevos niños que forman parte de esta aventura.

), Atlas ( ), Duke Caboom ( ) y Pizza with Sunglasses ( ), además de nuevos niños que forman parte de esta aventura. En la versión en español de “Toy Story 5″ aparecerán voces de artistas reconocidos como Belinda , en el papel de Lilypad, Bad Bunny como Pizza con gafas de sol y Bizarrap, como Santa de jardín.

, en el papel de Lilypad, como Pizza con gafas de sol y como Santa de jardín. La película también cuenta con música original de Taylor Swift , quien escribió el tema “I Knew It, I Knew You”. Es una canción con un toque country que conecta muy bien con la esencia del personaje de Jessie.

, quien escribió el tema “I Knew It, I Knew You”. Es una canción con un toque country que conecta muy bien con la esencia del personaje de Jessie. Además de Benito Antonio Martínez, Puerto Rico también está presente en la película a través de la joven actriz Scarlett Spears , de 9 años, quien da voz a Bonnie. Aunque nació en Orlando, tiene raíces puertorriqueñas por parte de su madre, nacida en la isla. Esta niña también actuó en la película “Wicked: For Good″ , caracterizando el personaje de Glinda en su etapa de niña.

, de 9 años, quien da voz a Bonnie. Aunque nació en Orlando, tiene raíces puertorriqueñas por parte de su madre, nacida en la isla. Esta niña también actuó en la película , caracterizando el personaje de Glinda en su etapa de niña. Las películas de Toy Story han ganado tres premios Oscar y ha recibido un premio especial de la Academia.

y ha recibido un premio especial de la Academia. La franquicia ha generado cerca de $1,400 millones desde que estrenó en 1995.

De qué tratan

“Toy Story” (1995)

“Toy Story” cuenta la vida secreta de los juguetes cuando los humanos no están. Woody, el juguete favorito de Andy, se siente desplazado cuando llega Buzz Lightyear, un juguete moderno. Tras un accidente causado por los celos, ambos se pierden y, en el camino de regreso, al pasar por peligros y viscisitudes, aprenden a dejar sus diferencias a un lado y se convierten en amigos.

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“Toy Story 2″ (1999)

Durante una venta de garaje, Andy rompe accidentalmente a Woody, su muñeco favorito, quien termina siendo robado por Al McWhiggin, un ambicioso coleccionista de juguetes. Al llegar a su nuevo destino, Woody descubre que es una valiosa pieza de colección, donde conocer a Jessie y Bullseye. Esta desaparición impulsa a sus amigos, liderados por Buzz Lightyear, a emprender una arriesgada misión de rescate.

“Toy Story 3″ (2010)

Mientras Andy se prepara para ir a la universidad, Woody, Buzz y el resto de sus fieles juguetes enfrentan un futuro incierto. Tras una confusión, terminan donados por error a la guardería Sunnyside, donde descubren una realidad oscura, casi como una prisión, controlada por un oso manipulador. Para escapar, deberán idear un plan audaz y encontrar un nuevo hogar.

“Toy Story 4″ (2019)

Mientras Woody intenta acostumbrarse a su nueva vida con Bonnie, ella crea a Forky, un juguete improvisado hecho con un tenedor de plástico, al que Woody decide cuidar a toda costa. Durante un viaje familiar por carretera, ambos vivirán aventuras inesperadas, reencontrarán viejas amistades y emprenderán un camino de descubrimiento personal.

“Toy Story 5″ (2026)

Bonnie, ya de ocho años, tiene problemas para hacer amigos y termina obsesionándose con Lilypad, una moderna tableta que le regalan sus padres. Poco a poco, el dispositivo la distancia de sus juguetes, obligando a Woody, Buzz y los demás a enfrentar una situación que pone en riesgo su lugar en su vida y el valor mismo del juego.