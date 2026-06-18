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Si recibes estos mensajes, es fraude: Tribunal federal advierte sobre intentos de estafa

Alertaron al público sobre textos fraudulentos que aparentan provenir de la corte. Esto es lo que debes saber.

18 de junio de 2026 - 5:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Tribunal federal en Puerto Rico. (Vanessa Serra Díaz)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Secretaría del Tribunal Federal en Puerto Rico lanzó una advertencia urgente tras advenir en conocimiento sobre mensajes falsos que buscan obtener datos personales y financieros de los ciudadanos.

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En un comunicado de prensa, alertó este jueves que recientemente la corte ha recibido múltiples consultas del público sobre unos mensajes de texto que aparentan falsamente ser enviados desde el Tribunal federal.

“Según la información recibida, estos mensajes mencionan presuntas infracciones de tránsito y supuestas vistas judiciales, e instruyen a los destinatarios a acceder a un enlace o proporcionar información personal o financiera. El Tribunal no envió estos mensajes“, advirtió.

De esta forma, la corte orientó al público que el Tribunal no les notifica sobre citaciones por infracciones de tránsito a través de mensajes de textos no solicitados.

“Tampoco solicita pagos, información bancaria, números de tarjetas de crédito, contraseñas ni otra información personal sensible a través de mensajes de texto o enlaces enviados de esa manera”, dijo.

A tales fines, la secretaría del Tribunal informó que quienes reciban estos mensajes no deben abrir ningún enlace, no deben proveer información personal ni financiera y deben eliminar el mensaje inmediatamente.

“A las personas que ya hayan proporcionado información financiera se les exhorta a comunicarse de inmediato con sus instituciones financieras y a considerar reportar el incidente a las agencias del orden público correspondientes”, destacó en el parte de prensa.

De hecho, aquellos que deseen corroborar la veracidad de cualquier comunicación presuntamente enviada por el Tribunal pueden comunicarse directamente con la Secretaría a través de los canales oficiales de comunicación que se encuentran en la página web.

“El Tribunal reafirma su compromiso con proteger al público de esquemas de fraude que hacen un mal uso del nombre de la judicatura federal”, puntualizó.

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Breaking NewsTribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal fraudeMensajes de texto
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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