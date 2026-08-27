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Tras las rejas pareja de Aguas Buenas por presuntamente mantener un patrón de maltrato contra una menor

La infante, de apenas año y medio de nacida, mostraba golpes y mordidas en diferentes partes de su cuerpo

27 de agosto de 2026 - 4:53 PM

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Jorge E. Mulero Merced y Kimberly Merced González, enfrentan cargos por maltrato de menores. (Suministrada por la Policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Irmarie Colón, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto en la mañana de este jueves contra una pareja de Aguas Buenas por presuntamente maltratar a una infante de año y medio, informó la Policía.

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Jorge E. Mulero Merced, de 52 años, quien fue excarcelado para enfrentar la imputación, y Kimberly Merced González, de 24 años y madre de la menor, enfrentan cargos por maltrato al amparo de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Los cargos fueron sometidos por el fiscal Pedro Mateo.

Colón les impuso una fianza global de $50,000, que la pareja no pudo prestar, por lo que ambos fueron fichados e ingresados en la Cárcel de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar.

Contra Jorge E. Mulero Merced, de 52 años y quien fue excarcelado para enfrentar la imputación, y contra Kimberly Merced González, de 24 y madre de la menor, pesan cargos de maltrato.
Contra Jorge E. Mulero Merced, de 52 años y quien fue excarcelado para enfrentar la imputación, y contra Kimberly Merced González, de 24 y madre de la menor, pesan cargos de maltrato. (Suministrada)

Según la investigación de la Policía, en enero pasado la madre llevó a la menor de emergencia al Centro Pediátrico de Aguas Buenas para que recibiera atención médica. Durante la evaluación, los médicos observaron que la niña presentaba golpes y mordidas que, según determinaron, no eran compatibles con una caída ni con alguna condición de salud, como había indicado la madre.

La agente Linnette Matos, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, estuvo a cargo de la pesquisa.

Contra Jorge E. Mulero Merced, de 52 años y quien fue excarcelado para enfrentar la imputación, y contra Kimberly Merced González, de 24 y madre de la menor, pesan cargos de maltrato.
Contra Jorge E. Mulero Merced, de 52 años y quien fue excarcelado para enfrentar la imputación, y contra Kimberly Merced González, de 24 y madre de la menor, pesan cargos de maltrato. (Suministrada)
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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