Tras las rejas pareja de Aguas Buenas por presuntamente mantener un patrón de maltrato contra una menor

La jueza Irmarie Colón, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto en la mañana de este jueves contra una pareja de Aguas Buenas por presuntamente maltratar a una infante de año y medio, informó la Policía.

Jorge E. Mulero Merced, de 52 años, quien fue excarcelado para enfrentar la imputación, y Kimberly Merced González, de 24 años y madre de la menor, enfrentan cargos por maltrato al amparo de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Los cargos fueron sometidos por el fiscal Pedro Mateo.

Colón les impuso una fianza global de $50,000, que la pareja no pudo prestar, por lo que ambos fueron fichados e ingresados en la Cárcel de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar.

Contra Jorge E. Mulero Merced, de 52 años y quien fue excarcelado para enfrentar la imputación, y contra Kimberly Merced González, de 24 y madre de la menor, pesan cargos de maltrato. (Suministrada)

Según la investigación de la Policía, en enero pasado la madre llevó a la menor de emergencia al Centro Pediátrico de Aguas Buenas para que recibiera atención médica. Durante la evaluación, los médicos observaron que la niña presentaba golpes y mordidas que, según determinaron, no eran compatibles con una caída ni con alguna condición de salud, como había indicado la madre.

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La agente Linnette Matos, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, estuvo a cargo de la pesquisa.