Tras las rejas pareja de Aguas Buenas por presuntamente mantener un patrón de maltrato contra una menor
La infante, de apenas año y medio de nacida, mostraba golpes y mordidas en diferentes partes de su cuerpo
27 de agosto de 2026 - 4:53 PM
27 de agosto de 2026 - 4:53 PM
La jueza Irmarie Colón, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto en la mañana de este jueves contra una pareja de Aguas Buenas por presuntamente maltratar a una infante de año y medio, informó la Policía.
Jorge E. Mulero Merced, de 52 años, quien fue excarcelado para enfrentar la imputación, y Kimberly Merced González, de 24 años y madre de la menor, enfrentan cargos por maltrato al amparo de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Los cargos fueron sometidos por el fiscal Pedro Mateo.
Colón les impuso una fianza global de $50,000, que la pareja no pudo prestar, por lo que ambos fueron fichados e ingresados en la Cárcel de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar.
Según la investigación de la Policía, en enero pasado la madre llevó a la menor de emergencia al Centro Pediátrico de Aguas Buenas para que recibiera atención médica. Durante la evaluación, los médicos observaron que la niña presentaba golpes y mordidas que, según determinaron, no eran compatibles con una caída ni con alguna condición de salud, como había indicado la madre.
La agente Linnette Matos, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, estuvo a cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: