Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
28 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

No prospera cargo de maltrato de menores formulado contra Lady Mágica

La jueza Yazdel Ramos Colón no encontró causa para juicio contra la artista de 53 años

28 de agosto de 2025 - 5:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un nutrido grupo de jovencitas se le acercó a Lady Mágica tan pronto llegó al Choliseo con "mucho chiqui amor, chiqui apoyo y chiqui cariño".
Los hechos imputados originalmente a Leydy Guzmán Lorenzo ocurrieron el 16 de febrero de 2025.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Yazdel Ramos Colón, del Tribunal de San Juan, no encontró causa para juicio contra Leydy Guzmán Lorenzo, quien enfrentaba un cargo de maltrato hacia una menor en hechos registrados el 16 de febrero, confirmó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

RELACIONADAS

Guzmán Lorenzo, de 53 años, creó e interpreta el personaje infantil de Lady Mágica.

La Fiscalía de San Juan formuló el cargo de maltrato hacia una menor luego que Guzmán Lorenzo, supuestamente, agredió a su hija de 17 años en el rostro, y en presencia de varios familiares, en el área de la plazoleta del Distrito T-Mobile.

De momento, Justicia no indicó si la Fiscalía de San Juan irá en alzada.

El juez Ángel Rivera Miranda encontró causa para arresto contra Guzmán Lorenzo durante la vista de Regla 6 celebrada el 23 de mayo. Rivera Miranda fijó una fianza de $10,000 que Guzmán Lorenzo prestó.

En marzo de 2016, Guzmán Lorenzo fue arrestada y acusada de incumplir con una orden de protección radicada por su exesposo, el productor de espectáculos César Sainz, con quien estuvo casada por 17 años.

Posteriormente, un juez del Tribunal de San Juan encontró “no causa” en la vista preliminar contra Guzmán Lorenzo.

Un año antes del arresto, en 2015, le fue impuesta una orden de protección a petición del Departamento de la Familia luego de que una de sus dos hijas adoptivas indicó que la artista la golpeó.

Tags
Breaking NewsTribunal de San JuanMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: