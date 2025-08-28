No prospera cargo de maltrato de menores formulado contra Lady Mágica

La jueza Yazdel Ramos Colón, del Tribunal de San Juan, no encontró causa para juicio contra Leydy Guzmán Lorenzo, quien enfrentaba un cargo de maltrato hacia una menor en hechos registrados el 16 de febrero, confirmó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

Guzmán Lorenzo, de 53 años, creó e interpreta el personaje infantil de Lady Mágica.

La Fiscalía de San Juan formuló el cargo de maltrato hacia una menor luego que Guzmán Lorenzo, supuestamente, agredió a su hija de 17 años en el rostro, y en presencia de varios familiares, en el área de la plazoleta del Distrito T-Mobile.

De momento, Justicia no indicó si la Fiscalía de San Juan irá en alzada.

El juez Ángel Rivera Miranda encontró causa para arresto contra Guzmán Lorenzo durante la vista de Regla 6 celebrada el 23 de mayo. Rivera Miranda fijó una fianza de $10,000 que Guzmán Lorenzo prestó.

En marzo de 2016, Guzmán Lorenzo fue arrestada y acusada de incumplir con una orden de protección radicada por su exesposo, el productor de espectáculos César Sainz, con quien estuvo casada por 17 años.

Posteriormente, un juez del Tribunal de San Juan encontró “no causa” en la vista preliminar contra Guzmán Lorenzo.