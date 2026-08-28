Guardia Costera intercepta embarcación con 19 personas al oeste de Puerto Rico

La Guardia Costera repatrió un grupo de migrantes procedentes de la República Dominicana cuya embarcación fue interceptada el 24 de agosto en el Paso de la Mona, al oeste de Puerto Rico.

La agencia indicó, en declaraciones escritas, que el escampavías Joseph Tezanos repatrió a los 19 migrantes que viajaban en una embarcación improvisada por las peligrosas aguas.

Tras el operativo, la Guardia Costera rescató a 14 hombres, tres mujeres y dos menores, quienes afirmaron ser ciudadanos dominicanos.

Los 17 adultos fueron transferidos en al buque Bellatrix, perteneciente a la Marina de Guerra Dominicana, mientras que los dos menores permanecen bajo la custodia de representantes del Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia (CONANI), una institución del Estado dominicano que vela los derechos de los niños y jóvenes.

“Los operadores del Sector San Juan recibieron un informe de la tripulación de un helicóptero HC-144 Ocean Sentry de la USCG sobre una embarcación improvisada de 22 pie con sobrecarga extrema frente a Aguadilla, Puerto Rico”, señaló la Guardia Costera.

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