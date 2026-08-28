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Encuentran cuerpo en estado de descomposición dentro de residencia en Humacao

Por el momento, la Policía investiga el caso como una muerte no determinada

28 de agosto de 2026 - 5:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Una llamada al cuartel de la Policía en Humacao alertó a los agentes sobre un fuerte hedor proveniente de una residencia en el centro urbano de ese pueblo.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue encontrado por las autoridades en la tarde de este viernes dentro de una residencia en Humacao, informó la Policía.

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Una llamada al cuartel de Humacao alertó a los agentes sobre un fuerte olor proveniente de la residencia. Al llegar, los uniformados encontraron el cuerpo de una persona que aún no ha sido identificada.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán la causa y manera de la muerte, y la identidad de la persona.

Por el momento, la Policía investiga el caso como una muerte no determinada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, junto al fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsHumacaoCadáveresPolicía de Puerto RicoCIC
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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