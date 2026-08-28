Encuentran cuerpo en estado de descomposición dentro de residencia en Humacao
Por el momento, la Policía investiga el caso como una muerte no determinada
28 de agosto de 2026 - 5:27 PM
28 de agosto de 2026 - 5:27 PM
El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue encontrado por las autoridades en la tarde de este viernes dentro de una residencia en Humacao, informó la Policía.
Una llamada al cuartel de Humacao alertó a los agentes sobre un fuerte olor proveniente de la residencia. Al llegar, los uniformados encontraron el cuerpo de una persona que aún no ha sido identificada.
El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán la causa y manera de la muerte, y la identidad de la persona.
Por el momento, la Policía investiga el caso como una muerte no determinada.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, junto al fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.
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