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Causa para juicio contra hombre acusado de asesinar a su madre de 89 años en Arecibo

Los hechos ocurrieron en la residencia que ambos compartían en el barrio Santana

28 de agosto de 2026 - 5:15 PM

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Joel Jiménez Rivera enfrenta cargos de asesinato en primer grado, destrucción de prueba y maltrato de una persona de edad avanzada. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Leyla I. Graulau Igartúa, del Tribunal de Arecibo, encontró, en la tarde del viernes, causa para juicio contra un hombre imputado de asesinar a su madre de 89 años en hechos registrados el 30 de junio en el barrio Santana.

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El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Joel Jiménez Rivera, de 68 años, enfrentará juicio por cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Rosalina Rivera Picón.

La fiscal Daisy M. Quintero Hernández y el fiscal de distrito Rafael Freytes Cutrera también formularon cargos por destrucción de pruebas y maltrato de una persona de edad avanzada.

La lectura de acusación fue pautada para el 22 de septiembre, mientras que el juicio comenzará el 20 de octubre.

Según la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, Rivera Picón fue atendida el 28 de junio por personal de emergencias y trasladada a un hospital de la zona. Sin embargo, Jiménez Rivera la retiró del hospital antes de que concluyera su evaluación médica.

Joel Jiménez Rivera, está acusado por el asesinato en primer grado de su progenitora el 30 de junio, en el barrio Santana en Arecibo.
Joel Jiménez Rivera, está acusado por el asesinato en primer grado de su progenitora el 30 de junio, en el barrio Santana en Arecibo. (Suministrada por la Policía)

Posteriormente, el 30 de junio de 2026, agentes de la Policía respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y encontraron el cuerpo de Rivera Picón en la residencia.

El informe de autopsia del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) reveló que la causa de muerte fue trauma corporal severo, pues recibió múltiples lesiones provocadas por otra persona.

Jiménez Rivera convivía con su madre en una residencia ubicada en el barrio Santana de Arecibo.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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