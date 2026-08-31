Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
31 de agosto de 2026
91°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

¿Qué días tendrán agua la Zona 1 y la Zona 2 en septiembre?

La AAA publicó el calendario de interrupciones programadas que, hasta ahora, continuarán alternando por períodos de 48 horas

31 de agosto de 2026 - 4:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El plan, que comenzó el pasado 7 de agosto, divide a los abonados en dos grupos identificados como Zona 1 y Zona 2, con fechas alternas de servicio e interrupción. (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Los abonados que reciben agua del embalse Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas continuarán con interrupciones programadas durante septiembre como parte del racionamiento que afecta a comunidades de San Juan, Carolina, Loíza, Trujillo Alto, Canóvanas, Gurabo y Juncos, informó este lunes la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) al publicar el calendario correspondiente al mes.

RELACIONADAS

El plan, que comenzó el pasado 7 de agosto, divide a los abonados en dos grupos identificados como Zona 1 y Zona 2, con fechas alternas de servicio e interrupción.

Según el calendario divulgado por la corporación pública en ese momento, cada período de interrupción comenzará a las 6:00 a.m. y seguirá teniendo una duración de 48 horas.

Calendario de racionamiento de la AAA para septiembre
Calendario de racionamiento de la AAA para septiembre (Suministrada)

¿Qué días tendrá agua la Zona 1 en septiembre?

Los abonados de la Zona 1 tendrán servicio de agua, según el calendario de la AAA, los siguientes días:

  • 1 de septiembre
  • 4 y 5 de septiembre
  • 8 y 9 de septiembre
  • 12 y 13 de septiembre
  • 16 y 17 de septiembre
  • 20 y 21 de septiembre
  • 24 y 25 de septiembre
  • 28 y 29 de septiembre

¿Qué días tendrá agua la Zona 2 en septiembre?

Los abonados de la Zona 2 tendrán servicio los siguientes días:

  • 2 y 3 de septiembre
  • 6 y 7 de septiembre
  • 10 y 11 de septiembre
  • 14 y 15 de septiembre
  • 18 y 19 de septiembre
  • 22 y 23 de septiembre
  • 26 y 27 de septiembre
  • 30 de septiembre

La AAA exhortó a los abonados a consultar las fechas correspondientes a su zona y a planificar con anticipación. Además, pidió hacer un “uso prudente” del agua durante los periodos en que cuenten con el servicio.

La publicación del nuevo calendario ocurre mientras el embalse Carraízo continúa bajo el nivel de “ajustes operacionales”. Aunque las lluvias registradas recientemente, tras los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly, han provocado variaciones en el nivel de la reserva, la precipitación no ha sido suficiente para poner fin al plan de racionamiento.

Según los datos más recientes divulgados por la AAA, el embalse se encontraba el domingo a siete centímetros de alcanzar el nivel de “control”. El lunes, tras las lluvias, aumentó siete centímetros para amanecer con 37.14 metros.

Tags
AAARacionamiento de aguaMunicipios de Puerto Ricoagua potableRacionamientoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 31 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: