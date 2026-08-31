¿Qué días tendrán agua la Zona 1 y la Zona 2 en septiembre?
La AAA publicó el calendario de interrupciones programadas que, hasta ahora, continuarán alternando por períodos de 48 horas
31 de agosto de 2026 - 4:14 PM
31 de agosto de 2026 - 4:14 PM
Los abonados que reciben agua del embalse Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas continuarán con interrupciones programadas durante septiembre como parte del racionamiento que afecta a comunidades de San Juan, Carolina, Loíza, Trujillo Alto, Canóvanas, Gurabo y Juncos, informó este lunes la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) al publicar el calendario correspondiente al mes.
El plan, que comenzó el pasado 7 de agosto, divide a los abonados en dos grupos identificados como Zona 1 y Zona 2, con fechas alternas de servicio e interrupción.
Según el calendario divulgado por la corporación pública en ese momento, cada período de interrupción comenzará a las 6:00 a.m. y seguirá teniendo una duración de 48 horas.
Los abonados de la Zona 1 tendrán servicio de agua, según el calendario de la AAA, los siguientes días:
Los abonados de la Zona 2 tendrán servicio los siguientes días:
La AAA exhortó a los abonados a consultar las fechas correspondientes a su zona y a planificar con anticipación. Además, pidió hacer un “uso prudente” del agua durante los periodos en que cuenten con el servicio.
La publicación del nuevo calendario ocurre mientras el embalse Carraízo continúa bajo el nivel de “ajustes operacionales”. Aunque las lluvias registradas recientemente, tras los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly, han provocado variaciones en el nivel de la reserva, la precipitación no ha sido suficiente para poner fin al plan de racionamiento.
Según los datos más recientes divulgados por la AAA, el embalse se encontraba el domingo a siete centímetros de alcanzar el nivel de “control”. El lunes, tras las lluvias, aumentó siete centímetros para amanecer con 37.14 metros.
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