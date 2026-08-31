Panel del Fiscal Especial Independiente concede 15 días más para pesquisa contra Ciary Pérez Peña

La presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), Ygrí Rivera Sánchez, confirmó este lunes que concedió 15 días adicionales a las fiscales especiales a cargo de la investigación contra la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña.

“(Las fiscales especiales independientes) pidieron 15 días para culminar la investigación y porque dicen, entre otras cosas, que les falta una información de unos subpoenas (solicitud de información) que están trabajando... Se le concedieron. Tienen hasta el 18 de septiembre”, explicó Rivera Sánchez.

La solicitud fue presentada por las fiscales especiales Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández, quienes tienen a cargo la pesquisa.

En julio, venció el término inicial de 90 días que concede la Opfei para realizar una investigación. Las fiscales habían solicitado entonces una extensión de 45 días, que les fue concedida y vence el 3 de septiembre.

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Ahora, con los 15 días adicionales, el nuevo término para culminar la pesquisa se extiende hasta el 18 de septiembre. No obstante, las fiscales todavía podrían solicitar más tiempo. De acuerdo con la Ley de la Opfei (Ley 2 de 1988), una vez transcurren los 90 días iniciales de investigación, los fiscales especiales independientes pueden solicitar hasta 90 días más. Hasta el momento, las fiscales han utilizado 60 de esos días adicionales.

El Departamento de Justicia recomendó, el 10 de abril, a la Opfei que asignara un fiscal especial independiente para investigar a Pérez Peña por supuestas irregularidades detectadas en Yabucoa Auto Service, un negocio familiar de inspección de vehículos y venta de marbetes.

Seis días después, el 16 de abril, la Opfei acogió la recomendación de Justicia y designó a Rodríguez Barea y Alfonso Fernández para investigar si la exsecretaria de la Vivienda pudo haber incurrido en influencia indebida, tipificada en el Artículo 261 del Código Penal, así como en múltiples violaciones al Artículo 4.2 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (Ley 1-2012).