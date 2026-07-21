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Conceden tiempo adicional a fiscales especiales independientes para investigar a Ciary Pérez Peña

Tras obtener 45 días extra, la nueva fecha límite de culminación es en septiembre

21 de julio de 2026 - 11:40 AM

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Ciary Pérez Peña renunció a la secretaría de la Vivienda el 14 de marzo, con efectividad el 16. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Concluido ayer, lunes, el término inicial de 90 días, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) concedió 45 días adicionales al equipo investigador para concluir la pesquisa contra Ciary Pérez Peña, exsecretaria de la Vivienda, por presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes, en Yabucoa, del que era dueña.

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La prórroga se concedió a petición de las fiscales especiales independientes Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández.

“Los primeros 90 días, el término venció (el lunes). Se solicitó un término adicional, de 45 días, el cual vence el 3 de septiembre de 2026”, precisó Rodríguez Barea a El Nuevo Día.

En entrevista telefónica, Rodríguez Barea rehusó dar detalles de cuántas personas han entrevistado como parte de la investigación. Tampoco quiso precisar si Pérez Peña fue entrevistada.

“Realmente, no le puedo dar detalles sobre eso. Sí le puedo decir que nosotros continuamos con las entrevistas y solicitando documentos adicionales”, indicó.

Pérez Peña llegó a la jefatura de la agencia en enero de 2025, cuando la gobernadora Jenniffer González anunció 12 designaciones. Desde entonces comenzaron a surgir los escándalos, entre ellos uno vinculado con presuntos bonos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el del centro de inspección Yabucoa Auto Service. La controversia continuó escalando y tras varios referidos, la Legislatura y el Departamento de Justicia comenzaron a investigar los señalamientos sobre el centro de inspección que, según Pérez Peña, es operado por su padre Noel Pérez Martínez.
1 / 13 | Ciary Pérez: de activista del PNP a exsecretaria de Vivienda. Pérez Peña llegó a la jefatura de la agencia en enero de 2025, cuando la gobernadora Jenniffer González anunció 12 designaciones. - Xavier Araújo

El pasado 10 de abril, el Departamento de Justicia recomendó a la Opfei designar un fiscal especial independiente contra Pérez Peña para investigar supuestas irregularidades detectadas en Yabucoa Auto Service, un negocio familiar de inspecciones de vehículos y venta de marbetes.

Seis días después, el 16 de abril, la Opfei concurrió con la recomendación de Justicia y designó a Rodríguez Barea y Alfonso Fernández, tras concluir que la exsecretaria de la Vivienda pudo haber incurrido en influencia indebida (Artículo 261 del Código Penal) y múltiples violaciones al Artículo 4.2 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (Ley 1-2012).

Previamente, la gobernadora Jenniffer González defendió a Pérez Peña, indicando que las imputaciones no correspondían a su desempeño como funcionaria, sino privado antes de ser la titular de Vivienda. Tras el referido, González dijo “nadie está por encima de la ley”.

Pérez Peña renunció el 14 de marzo, con efectividad el 16.

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Ciary Pérez PeñaJenniffer GonzálezFEIDepartamento de la Vivienda Panel sobre el Fiscal Especial Independiente
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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