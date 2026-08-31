Florida otorgará más permisos para cazar osos negros

El estado de Florida permitirá este año la cacería de hasta 215 osos negros, 43 más que en 2025, y por primera vez reservará una parte de los permisos para grandes propietarios privados, después de que detractores de la cacería compraran permisos en masa el año pasado con la intención de reducir las muertes.

La Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida (FWC, en inglés) sorteará 193 de esos permisos entre quienes paguen $5 por participación, del 11 al 21 de septiembre, según la convocatoria publicada por la comisión. Los 22 restantes estarán destinados a propietarios de grandes fincas donde haya osos.

La cacería se llevará a cabo del 5 al 27 de diciembre en cuatro zonas del estado. La del año pasado, la primera autorizada en Florida desde 2015, terminó con 52 osos muertos en 23 días de diciembre, con 172 permisos disponibles.

La comisión recibió entonces 163,459 solicitudes de 14,996 personas, y los grupos contrarios a la cacería se atribuyeron esa avalancha al haber animado a quienes no cazan a solicitar permisos para luego no utilizarlos.

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Sin embargo, los responsables de la cacería advirtieron que esa estrategia terminaría provocando un aumento del número de permisos en las siguientes ediciones.

Para obtener un permiso mediante el programa destinado a fincas privadas, estas deben contar con al menos 4,942 acres de terreno continuo, de los cuales la mitad debe ser hábitat del oso. Además, deben tener cinco ejemplares documentados y un plan de gestión firmado por un biólogo. Las fincas de mayor extensión pueden recibir hasta tres permisos.

La organización ecologista Sierra Club Florida calificó el programa como un sistema de caza de trofeos privatizado y exclusivo, y volvió a pedir a sus simpatizantes que soliciten permisos para salvar osos.

Los partidarios de la cacería sostienen que esta ayuda a manejar una población que cada vez tiene más encuentros con personas y recuerdan que los votantes de Florida consagraron en 2024 el derecho a cazar y pescar en la Constitución estatal.

En cambio, los detractores cuestionan que matar osos reduzca esos encuentros y reclaman al estado la utilización de métodos no letales.

El oso negro de Florida (Ursus americanus floridanus), una subespecie propia del estado, figuró en la lista estatal de especies amenazadas entre 1974 y 2012, cuando la comisión determinó que se había recuperado.