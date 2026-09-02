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Archivan cargo menos grave contra “Gallo The Producer”

El agente municipal que sometió la denuncia recibió una disculpa pública de parte de Jonathan Rosario Ortiz

2 de septiembre de 2026 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jonathan Rosario Ortiz sostuvo una discusión con un agente de la Policía Municipal de San Juan en la que lo insultó y amenazó. (Facebook)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Luego de ofrecer una disculpa pública, el caso contra Jonathan Rosario Ortiz, conocido en las redes sociales como “Gallo The Producer” por un cargo menos grave de alteración a la paz, fue archivado hoy en el Tribunal de San Juan.

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La Oficina de Prensa del Departamento de Justicia confirmó a El Nuevo Día que el juez Fernando J. Chalas González archivó el caso que pesaba contra el influencer por un incidente con un agente de la Policía Municipal de San Juan registrado el 12 de julio.

Justicia resaltó que el agente municipal solicitó una disculpa pública para retirar la denuncia, la cual Rosario Ortiz ofreció y, posteriormente, el Ministerio Público solicitó al juez el archivo del caso.

Previamente, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez, aseguró, en julio, que una vez tuvieran la evidencia suficiente, la Fiscalía de San Juan formularía cargos contra Rosario Ortiz por delitos menos graves.

Un video que se viralizó en las redes sociales mostró a Rosario Ortiz bajando de una Toyota Tacoma color blanco para confrontar y amenazar de manera agresiva al agente.

“¡Eso fue un abuso!”: explosiva descarga de Molusco contra “Gallo The Producer” por golpear a Mondongo

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"Estás vetado". Con ese mensaje, el locutor reaccionó al ataque a golpes que se vivió en Molusco TV.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió mientras el oficial realizaba labores de tránsito en la intersección de las calles Rufino y Del Cristo.

“Este realizaba un desvío en el lugar cuando un individuo, el cual pudo identificar como Gallo the Producer (Rosario Ortiz), quien conducía una Toyota Tacoma blanca, alegadamente insistió en querer pasar por donde estaba prohibido”, indicó la Policía Municipal de San Juan en el informe.

“En ese momento, se le informó que no podía pasar, ya que había un desvío. Este procedió a bajarse de la guagua e insultó con palabras soeces al policía. Además, de forma intimidante y hostil lo amenazó con agredirlo de encontrárselo en otro lugar”, resaltó la Policía Municipal en el escrito.

No es la primera vez que el influencer tiene problemas con su temperamento.

En junio, un video donde se ve a Rosario Ortiz atacando a puños a Edwin Isaac Marrero, conocido como “Mondongo”, durante una participación en el podcast de Jorge Pabón “Molusco”, también se viralizó en las redes sociales.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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