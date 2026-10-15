Radican cargos contra padre de niña que encontró cigarrillo de marihuana en su cartuchera en Toa Alta

Las autoridades estatales radicaron cargos contra el padre de una menor de 6 años que supuestamente dejó un cigarrillo de marihuana en la cartuchera de la niña mientras esta se encontraba en una escuela de Toa Alta.

“No sé si eran unos crayones o un lápiz y cuando la niña lo fue a sacar se encontró con eso y rápidamente se lo entregó a la maestra. La niña no sabía qué era eso, se lo entrega a la maestra, se activa protocolo y nosotros seguimos con la investigación, posteriormente arrestando al padre de la niña”, detalló Julio Cantre, comisionado de la Policía Municipal.

En la noche del miércoles, las autoridades presentaron cargos contra el padre, identificado por Cantre como Christhoper Isaac, de 26 años.

El hombre enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y por maltrato de menores.

PUBLICIDAD

“En ambos hubo causa. Ambos son delitos graves. Por un cargo se le fijó una fianza de $15,000 y por la otra de $5,000, la cual prestó y la menor está bajo custodia de su madre”, indicó Cantre este jueves en una entrevista en el programa Pega’os en la Mañana, de Telemundo y Radio Isla 1320.

Según el comisionado, los padres de la niña conviven en el mismo hogar y tienen dos hijos.

“En todo momento, él estuvo tranquilo y luego nos aceptó que sí, realmente, eso era propiedad de él. Es bien lamentable”, agregó Cantre.

Por su parte, el Departamento de Educación informó, mediante declaraciones escritas, que una asistente de servicio y una trabajadora social identificaron la situación en

“Actuaron de inmediato y activaron el protocolo correspondiente para proteger a la menor. La administración escolar notificó a la Policía, al Departamento de la Familia y colaboró con las autoridades en la atención del caso”, sostuvo la agencia.

Educación destacó que la rápida intervención del personal permitió atender la situación con prioridad en la seguridad y el bienestar de la estudiante. Además, exhortó a los padres y encargados a educar con el ejemplo, mantener a sus hijos alejados de las drogas y de conductas inadecuadas, y procurar un entorno seguro en el hogar.