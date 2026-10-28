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De Brasil a Miami: las incógnitas detrás de la fuga del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro

Esto es lo que se sabe hasta ahora del viaje del ultraderechista, un suceso envuelto en misterio y desinformación

28 de octubre de 2026 - 2:31 PM

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Flávio Bolsonaro. (Marta Lavandier)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El excandidato presidencial ultraderechista Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con su familia rumbo a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones y en medio de una investigación en su contra por presunto blanqueo de capitales.

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Esto es lo que se sabe hasta ahora de la fuga del senador, un suceso envuelto en misterio y desinformación.

1. El desencadenante: la orden para entregar sus pasaportes

Poco después de proclamarse la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente a Bolsonaro la noche del domingo, la Policía Federal solicita ante la Justicia medidas cautelares contra el senador, entre ellas aprehender sus pasaportes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes acepta la petición y le ordena entregar los pasaportes, además de prohibirle salir del país.

La última aparición de Bolsonaro antes de la huida es en un video publicado en redes sociales en la tarde del lunes en el que asegura que “nunca” pensó en huir de Brasil, que entregará los pasaportes y que se defenderá de esa “aberración”.

Las autoridades brasileñas cancelan los pasaportes la mañana del martes, sin que Bolsonaro los hubiera entregado. Pero Flávio tiene también otro pasaporte italiano.

El derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia aterrizaron en Miami tras huir de Brasil. La sorpresiva decisión se produjo luego de 48 horas en las que Bolsonaro se negó a reconocer la victoria del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y amenazó con intentar anular los resultados electorales.Bolsonaro está bajo investigación del Tribunal Supremo de Brasil por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión contributiva en dos casos.
1 / 8 | Flávio Bolsonaro aterriza en Miami: así llegó a Estados Unidos tras huir de Brasil. El derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia aterrizaron en Miami tras huir de Brasil. - Marta Lavandier

2. Confusión entre los aliados y múltiples versiones

En la mañana del martes, el coordinador de la campaña de Bolsonaro, Rogério Marinho, dice haber recibido un mensaje del candidato en el que este dice estar dándose “un tiempo”, tras lo cual deja de responder a sus aliados.

Además, Marinho afirma ante los medios de comunicación no tener noticias del paradero del senador y asegura no saber de los planes de fuga.

Por otra parte, Eduardo Bolsonaro, hermano del senador y residente en Estados Unidos, dice a UOL que las especulaciones sobre una supuesta huida son una “mentira” impulsada por la izquierda.

A lo largo del martes, aliados del excandidato siembran la confusión con numerosas versiones que afirman que este ya ha cruzado a Argentina y se encuentra en un avión rumbo a EE.UU. o incluso que ya ha aterrizado en Florida.

3. La verdad sobre el cruce a Argentina

Mientras crecen las especulaciones, las autoridades migratorias del Gobierno argentino de Javier Milei, un aliado del senador ultraderechista, aseguran en la mañana del martes que no hay “registros” de su entrada.

En realidad, todo apunta a que Bolsonaro permanece escondido en Brasil y que solo cruza la frontera con el país vecino a las 22.50 hora local (01.50 GMT) de ese día, como indicó la Dirección de Migraciones de Argentina en la madrugada del miércoles, una vez el avión ya había partido.

Bolsonaro, su esposa Fernanda Bolsonaro y las dos hijas entran en Argentina por la frontera del puente Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, con documentos válidos y “sin ningún impedimento legal”, según las autoridades migratorias.

La familia Bolsonaro llega al aeropuerto en una camioneta gris con matrícula brasileña y es escoltada por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según el medio TN.

Por su parte, el diario La Nación señaló que el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en Misiones durante la noche del martes, cuando se produjo el despegue.

El tribunal electoral declaró al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganador de la segunda vuelta electoral del domingo en Brasil frente al senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro.La victoria le otorga al dirigente izquierdista, de 80 años, su cuarto mandato presidencial no consecutivo que comenzará el 5 de enero de 2027.Esta es la primera vez, desde el fin de la dictadura militar en 1985, que el candidato que obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta electoral termina ganando la presidencia.
1 / 8 | En imágenes: partidarios de Lula da Silva celebran en las calles su triunfo en Brasil . El tribunal electoral declaró al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganador de la segunda vuelta electoral del domingo en Brasil frente al senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro. - Natacha Pisarenko

4. Vuelo privado hacia Estados Unidos con escala en Ecuador

Cuarenta minutos después de entrar en Argentina, a las 23.30 hora local (2.30 GMT del miércoles), abordan un avión privado Gulfstream G400, un modelo con capacidad para 12 pasajeros y que pertenece a la empresa Baires Fly S.A., con destino a Guayaquil (Ecuador).

Desde la mañana del martes se había informado de la presencia de la aeronave en el aeropuerto de Puerto Iguazú, que permaneció en el aeropuerto desde la noche del lunes.

El vuelo aterriza en Guayaquil a las 3:46 hora local (8:46 GMT) para una parada rápida y toma vuelo de nuevo transcurrida menos de una hora, en dirección a EE.UU.

5. Trump da el visto bueno a la llegada de Bolsonaro

El Gulfstream aterriza en el aeropuerto Opa Locka de Miami este miércoles a las 10:24 hora local (13:24 GMT), según datos de páginas de seguimiento de vuelos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, un aliado del bolsonarismo, afirma en la madrugada del miércoles en respuesta a preguntas de periodistas que permitiría la entrada del excandidato y su familia al país.

“Creo que son buenas personas (...); por supuesto aprobaría que estuviesen aquí”, dice, antes de asegurar que las elecciones brasileñas fueron “muy extrañas”, en referencia a denuncias infundadas sobre un supuesto fraude.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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