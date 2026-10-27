Tras perder las elecciones en Brasil, Flávio Bolsonaro recibiría visa de Estados Unidos

Un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó el martes que Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas estadounidenses tras la derrota electoral del fin de semana ante el presidente brasileño en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, en una contienda muy reñida que rompió con una tendencia de resultados electorales conservadores en América Latina.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a las leyes de privacidad relacionadas con las visas, dijo que “el Departamento de Estado emitirá visas a Flávio Bolsonaro y su familia y les permitirá entrar a Estados Unidos”.

Bolsonaro, quien contaba con el respaldo tácito del presidente Donald Trump, estaba bajo investigación en Brasil por corrupción, lavado de dinero y evasión contributiva, y se le había ordenado entregar su pasaporte.

El funcionario del Departamento de Estado no precisó si Bolsonaro ya había salido de Brasil ni si él y su familia estaban de camino a Estados Unidos.

Un portavoz de Bolsonaro no respondió el martes a una solicitud de comentarios, mientras que su jefe de campaña, Rogério Marinho, también se negó a comentar.

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El hermano de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, quien vive en Texas, lo había instado públicamente a abandonar Brasil si perdía las elecciones.

1 / 16 | Brasil vota: así transcurre la jornada electoral entre Lula y Bolsonaro. Los votantes hacen fila en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro. - Bruna Prado 1 / 16 Brasil vota: así transcurre la jornada electoral entre Lula y Bolsonaro Los votantes hacen fila en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro. Bruna Prado Compartir

Bolsonaro ha destacado su relación con Trump y visitó la Casa Blanca en mayo. Los vínculos familiares van más allá: Eduardo Bolsonaro fue condenado en ausencia en junio por cabildear ilegalmente ante la administración de Trump y sentenciado a cuatro años de prisión. Recientemente, se emitió una orden de arresto en su contra.

Trump no expresó un respaldo contundente a Bolsonaro en la segunda vuelta frente a Lula, como ha hecho con otros candidatos de derecha en América Latina. Sin embargo, el lunes insinuó, sin presentar pruebas, que las elecciones brasileñas fueron “manipuladas”.

La decisión de Bolsonaro de abandonar Brasil se produjo cuando vencía el plazo para entregar sus pasaportes ordinario y diplomático, fijado para el mediodía del martes. No estaba claro si había cumplido con la orden.

Bolsonaro recibió la orden de entregar sus pasaportes el lunes, un día después de su sorprendente derrota. Según dijo, recibió la notificación frente a la residencia donde su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula. Después de aquella derrota, Jair Bolsonaro huyó de Brasil hacia Florida. Regresó tres meses después.

La orden sellada del Tribunal Supremo, a la que tuvo acceso The Associated Press, fue emitida el domingo. Bolsonaro se ha negado a reconocer la derrota y ha presentado acusaciones infundadas de fraude electoral.

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Bolsonaro cuestiona las elecciones que perdió

Bolsonaro pidió inicialmente que se anularan los resultados electorales después de una noche de caos en algunos centros de votación, que llevó a las autoridades a extender la jornada electoral por dos horas.

El lunes, instó al tribunal electoral a investigar las presuntas irregularidades y anular las candidaturas de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin. El tribunal electoral nunca ha tomado una decisión de ese tipo.

“Nunca pensé en abandonar el país”, dijo Bolsonaro en un video publicado en sus redes sociales. “Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración. Es un intento claro de intimidarme. Pero no me silenciarán”.

Para revertir los resultados, Bolsonaro tendría que presentar pruebas de fraude que afectaran la ventaja de 4.4 millones de votos de Lula y convencer a los ocho integrantes del tribunal electoral antes de que se certifiquen los resultados, el 18 de diciembre.

Lula, quien cumplió 81 años el martes, recibió más de 64 millones de votos, frente a los menos de 60 millones que obtuvo Bolsonaro, una diferencia de casi un 4%.

En un video publicado el lunes en sus redes sociales, Bolsonaro afirmó que no tenía planes de abandonar Brasil y que, en cambio, intentaba organizar a sus colegas en el Congreso para oponerse a los resultados electorales. Su mandato de ocho años como senador vence el 31 de enero de 2027, fecha en la que también perderá la jurisdicción especial ante el Tribunal Supremo del país.

Bolsonaro está bajo investigación del Tribunal Supremo de Brasil por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión contributiva en dos casos. En uno, se le acusa de utilizar una empresa de apuestas deportivas para blanquear deducciones fraudulentas de las pensiones gubernamentales que reciben personas mayores. En el otro, se le acusa de aceptar millones de dólares de un banquero desacreditado.

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Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades en ambos casos y ha afirmado que el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien dirige una de las investigaciones, es aliado de Lula. Según documentos, los fiscales sospechan que el dinero recibido del banquero se utilizó para pagar los gastos de su hermano, Eduardo Bolsonaro, y promover la agenda política de Flávio Bolsonaro ante la administración de Trump.

Mauricio Marcon, legislador del Partido Liberal de Bolsonaro, también cuestionó el martes la objetividad de De Moraes.

“Siete minutos después de las elecciones, Alexandre de Moraes ordenó que le incautaran los pasaportes”, dijo Marcon. Bolsonaro “nos representará en un país libre. Seguirá siendo nuestro líder”.

Más temprano, brasileños recurrieron a las redes sociales para preguntar dónde estaba Bolsonaro. Reporteros se congregaron frente a su residencia en Brasilia, la capital, pero él no apareció.

Un portavoz del Ministerio de Seguridad de Argentina negó los informes de que el senador brasileño hubiera entrado al país. Medios brasileños informaron que muchos aliados de Bolsonaro no habían logrado comunicarse con él.

Paulo Figueiredo, un estrecho aliado de Bolsonaro que vive en Estados Unidos, fue consultado sobre el paradero del senador, pero no respondió directamente.