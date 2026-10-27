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Flávio Bolsonaro incumple plazo para entregar su pasaporte y se desconoce su paradero

El hijo del expresidente había recibido la orden el lunes, tras su derrota frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva

27 de octubre de 2026 - 2:15 PM

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Bolsonaro pidió inicialmente que se anularan los resultados electorales tras una noche de caos en algunos colegios electorales (Eraldo Peres)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SÃO PAULO — El plazo para que el candidato presidencial brasileño derrotado, Flávio Bolsonaro, entregara sus pasaportes ordinario y diplomático venció el martes al mediodía, pero aún no estaba claro si lo había hecho.

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Bolsonaro, de 45 años, recibió la orden el lunes, un día después de su sorprendente derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro afirmó que la recibió frente a la vivienda donde su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, se encuentra bajo arresto domiciliario cumpliendo una condena de 27 años por intentar dar un golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Lula en 2022.

La resolución del Tribunal Supremo, de carácter confidencial, a la que ha tenido acceso The Associated Press, se dictó el domingo. Bolsonaro se ha negado a reconocer su derrota y ha formulado acusaciones infundadas de fraude electoral.

El tribunal electoral declaró al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganador de la segunda vuelta electoral del domingo en Brasil frente al senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro.La victoria le otorga al dirigente izquierdista, de 80 años, su cuarto mandato presidencial no consecutivo que comenzará el 5 de enero de 2027.Esta es la primera vez, desde el fin de la dictadura militar en 1985, que el candidato que obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta electoral termina ganando la presidencia.
1 / 8 | En imágenes: partidarios de Lula da Silva celebran en las calles su triunfo en Brasil . El tribunal electoral declaró al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganador de la segunda vuelta electoral del domingo en Brasil frente al senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro. - Natacha Pisarenko

El martes se desconocía el paradero de Bolsonaro, y un portavoz no respondió a una solicitud de comentarios de la AP. Tampoco está claro si se habían entregado los pasaportes de Bolsonaro.

Bolsonaro pidió inicialmente que se anularan los resultados electorales tras una noche de caos en algunos colegios electorales, lo que llevó a las autoridades a ampliar el horario de votación en dos horas. El lunes, instó al tribunal electoral a investigar el supuesto fraude electoral y a anular las candidaturas de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin, algo que nunca se había hecho antes.

Para anular el resultado, Bolsonaro tendría que presentar pruebas de fraude que afectaran a la diferencia de 4.4 millones de votos a favor de Lula y convencer al tribunal electoral, compuesto por ocho miembros, antes de que se certifiquen los resultados el 18 de diciembre.

Lula, que el martes cumplió 81 años, obtuvo más de 64 millones de votos, frente a los menos de 60 millones de Bolsonaro, lo que supone una diferencia de casi el 4 %.

Los votantes hacen fila en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro.Las encuestas previas a la votación del domingo mostraban una contienda muy reñida entre los dos candidatos, quienes necesitan obtener más del 50% de los votos para convertirse en el próximo presidente de Brasil en enero.En la primera vuelta, Flavio Bolsonaro ganó por más de 2.2 millones de votos pero se espera que para la segunda vuelta se agreguen 30 millones de votos adicionales que se deben emitir compulsoriamente.
1 / 16 | Brasil vota: así transcurre la jornada electoral entre Lula y Bolsonaro. Los votantes hacen fila en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro. - Bruna Prado

Bolsonaro afirmó en un vídeo publicado el lunes en sus redes sociales que no tenía intención de abandonar Brasil y que, por el contrario, estaba intentando organizar la oposición de sus colegas del Congreso a los resultados electorales. Su mandato de ocho años como senador expira el 31 de enero de 2027, lo que también le hará perder la jurisdicción especial ante el Tribunal Supremo del país.

Bolsonaro está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Brasil por presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal en dos casos. En uno de ellos, se le acusa de utilizar una empresa de apuestas deportivas para blanquear deducciones fraudulentas de las pensiones públicas destinadas a las personas mayores. En el otro, se le acusa de aceptar millones de dólares de un banquero caído en desgracia.

Ha negado haber cometido ninguna irregularidad en ambos casos.

Según los documentos, la fiscalía sospecha que los fondos del banquero se utilizaron para sufragar los gastos de su hermano, Eduardo Bolsonaro, y para promover la agenda política de Flávio Bolsonaro ante la Administración Trump.

Los brasileños ya se habían lanzado a las redes sociales para preguntar dónde estaba Bolsonaro. Los periodistas se congregaron frente a su domicilio en la capital, Brasilia, pero él no apareció.

Un portavoz del Ministerio de Seguridad de Argentina desmintió las informaciones según las cuales el senador brasileño había entrado en el país. Los medios de comunicación brasileños informaron de que muchos aliados de Bolsonaro no habían podido ponerse en contacto con él.

A Paulo Figueiredo, un estrecho aliado de Bolsonaro que reside en Estados Unidos, se le preguntó por el paradero del senador y no respondió directamente.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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