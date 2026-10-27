Hombre sufre quemaduras tras explosión en una residencia en San Lorenzo
El perjudicado presuntamente utilizaba una herramienta que emplea arena presurizada para remover pintura cuando ocurrió el incidente
27 de octubre de 2026 - 2:33 PM
27 de octubre de 2026 - 2:33 PM
Un hombre de 46 años se encuentra en condición delicada tras sufrir múltiples quemaduras en una explosión reportada en una residencia ubicada en el kilómetro 11 de la PR-181, en el barrio Quebrada Honda de San Lorenzo.
La Oficina de Prensa de la Comandancia de Caguas confirmó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 12:42 p.m., alertó a las autoridades sobre la explosión y una persona herida.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el hombre utilizaba una herramienta que emplea arena presurizada para remover pintura cuando ocurrió el incidente.
El perjudicado sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo.
Según la Policía, sería trasladado al Centro Médico en una ambulancia aérea.
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