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Hombre sufre quemaduras tras explosión en una residencia en San Lorenzo

El perjudicado presuntamente utilizaba una herramienta que emplea arena presurizada para remover pintura cuando ocurrió el incidente

27 de octubre de 2026 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Según la Policía, sería trasladado al Centro Médico en una ambulancia aérea.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 46 años se encuentra en condición delicada tras sufrir múltiples quemaduras en una explosión reportada en una residencia ubicada en el kilómetro 11 de la PR-181, en el barrio Quebrada Honda de San Lorenzo.

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La Oficina de Prensa de la Comandancia de Caguas confirmó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 12:42 p.m., alertó a las autoridades sobre la explosión y una persona herida.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el hombre utilizaba una herramienta que emplea arena presurizada para remover pintura cuando ocurrió el incidente.

El perjudicado sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Según la Policía, sería trasladado al Centro Médico en una ambulancia aérea.

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