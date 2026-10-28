Flávio Bolsonaro llega a Miami tras escapar de Brasil luego de perder las elecciones presidenciales

El derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia aterrizaron en Miami tras huir de Brasil.

La sorpresiva decisión se produjo luego de 48 horas en las que Bolsonaro se negó a reconocer la victoria del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y amenazó con intentar anular los resultados electorales.

El padre de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, también huyó a Florida tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula. El lunes, Estados Unidos anunció que concedería visas a Flávio Bolsonaro y a su familia. Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, visitó la Casa Blanca en mayo.

Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones presidenciales brasileñas, huyó de su país hacia Argentina y luego a Ecuador junto a su esposa y sus dos hijas, informó el miércoles la autoridad migratoria argentina, un día después de que el senador, de 45 años, y su familia recibieran visas de Estados Unidos por parte de la administración de Trump.

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1 / 8 | En imágenes: partidarios de Lula da Silva celebran en las calles su triunfo en Brasil . El tribunal electoral declaró al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganador de la segunda vuelta electoral del domingo en Brasil frente al senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro. - Natacha Pisarenko 1 / 8 En imágenes: partidarios de Lula da Silva celebran en las calles su triunfo en Brasil El tribunal electoral declaró al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganador de la segunda vuelta electoral del domingo en Brasil frente al senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro. Natacha Pisarenko Compartir

Bolsonaro está bajo investigación del Tribunal Supremo de Brasil por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión contributiva en dos casos. El tribunal había ordenado que entregara sus pasaportes ordinario y diplomático antes del mediodía del martes, dos días después de perder las elecciones frente al presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva. No estaba claro si había cumplido con la orden, pero aliados afirmaron el martes por la noche que también posee un pasaporte italiano.

La autoridad migratoria argentina informó que Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, ingresaron al país a las 10:50 p.m. del martes. Cruzaron por el Puente Internacional Tancredo Neves, uno de los principales puntos fronterizos que conectan a Brasil con la provincia argentina de Misiones, en el noreste del país.

“Quienes ingresaron contaban con documentación de viaje válida y no tenían impedimentos legales para entrar al país”, indicó la autoridad migratoria argentina en la red social X.

La agencia señaló que, a las 11:30 p.m., hora local, poco después de completar los controles migratorios, los cuatro abordaron un vuelo chárter privado operado por la compañía aeronáutica Baires Fly S.A. Según el plan de vuelo presentado, la aeronave partió hacia Guayaquil, Ecuador.

La decisión probablemente provocará una importante ruptura diplomática entre Lula, recién reelegido en Brasil, y su homólogo argentino, Javier Milei, aliado de Trump que viajó a Brasil para participar en la campaña de Bolsonaro.

Bolsonaro y su familia podrían dirigirse a Miami

El sitio web de rastreo de vuelos FlightRadar24 mostró que un avión con características similares a las de la aeronave utilizada por Bolsonaro aterrizó en Guayaquil alrededor de las 4:00 a.m., hora local, antes de despegar minutos después rumbo al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami. No estaba claro si el candidato derrotado viajaba a bordo.

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Lula, quien cumplió 81 años el martes, dijo ante varias decenas de simpatizantes congregados frente a la residencia presidencial en Brasilia que no tenía información precisa sobre el paradero de Bolsonaro, pero afirmó que este había salido de Brasil.

1 / 16 | Brasil vota: así transcurre la jornada electoral entre Lula y Bolsonaro. Los votantes hacen fila en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro. - Bruna Prado 1 / 16 Brasil vota: así transcurre la jornada electoral entre Lula y Bolsonaro Los votantes hacen fila en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro. Bruna Prado Compartir

“Lamento que se haya ido de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrar que las acusaciones no son ciertas”, expresó Lula. “Este acto de abandonar Brasil es vergonzoso”.

Paulo Figueiredo, un estrecho aliado de Bolsonaro que reside en Estados Unidos, dijo en un breve comunicado que no podía confirmar información procedente de autoridades extranjeras. Sin embargo, añadió que “Flávio Bolsonaro está bien, seguro y descansando con su familia”. Figueiredo también indicó que el jueves se celebraría una conferencia de prensa en Miami para abordar el caso.

Los representantes del Gobierno brasileño no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles temprano que aprobaría la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos y describió a él y a su familia como “buenas personas”.

“Las elecciones fueron realmente extrañas y me parecieron terribles”, dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, tras regresar el martes de una actividad de campaña en Texas. No ofreció más detalles, pero recalcó que no respaldaba los resultados electorales.

Líderes de todo el mundo y la Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldaron los resultados y felicitaron a Lula, quien fue reelegido con una ventaja de aproximadamente 4.4 millones de votos en la segunda y última vuelta electoral.

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El martes, el portavoz de la administración de Milei, Adrián Ravier, declaró que “no existe ninguna solicitud de asilo (de Bolsonaro) y no hay nada más que añadir”.

Bolsonaro visitó a su padre, quien cumple arresto domiciliario, antes de salir de Brasil

El lunes, el candidato derrotado recibió una orden del Tribunal Supremo para entregar sus pasaportes brasileños. En un video, afirmó que recibió la notificación frente a la residencia donde su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

Tras aquella derrota electoral, Jair Bolsonaro huyó de Brasil hacia Florida. Regresó tres meses después.

Flávio Bolsonaro afirmó el lunes, en un video, que intentaba organizar a sus colegas del Congreso para que se opusieran a los resultados electorales. Su mandato de ocho años como senador vence el 31 de enero de 2027, fecha en la que también perderá la jurisdicción especial que le corresponde ante el Tribunal Supremo del país.

El Tribunal Supremo de Brasil investiga a Bolsonaro por presuntamente utilizar una empresa de apuestas deportivas para lavar dinero procedente de deducciones fraudulentas de las pensiones gubernamentales que reciben personas de edad avanzada.

En un caso separado, se le acusa de haber aceptado millones de dólares de un banquero desacreditado.

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