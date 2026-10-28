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Extraditan desde Filadelfia a hombre imputado de asesinato en Patillas

El sujeto, de 25 años, fue ingresado en la cárcel de Bayamón al no prestar una fianza de $2 millones

28 de octubre de 2026 - 11:01 AM

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Mallete de un juez.
De acuerdo con la Uniformada, los hechos presuntamente ocurrieron el 28 de enero de 2026 en la PR-3, kilómetro 126.4, del barrio Cacao, en Patillas. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre imputado de matar a tiros a un joven en Patillas fue ingresado el martes en la cárcel de Bayamón tras no pagar una fianza de $2 millones luego de ser extraditado desde Filadelfia.

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Según la Policía, contra Keimy Feliciano Colón Medina, de 25 años, pesaba una orden de arresto por asesinato en primer grado y tres cargos por violaciones a la Ley de Armas.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos presuntamente ocurrieron el 28 de enero de 2026 en la PR-3, kilómetro 126.4, del barrio Cacao, en Patillas.

Según las autoridades, Colón Medina utilizó un arma de fuego para disparar en varias ocasiones contra Jadiel A. Rivas Laboy, de 22 años, quien murió en el lugar.

El imputado fue arrestado en julio en Filadelfia y posteriormente extraditado a Puerto Rico para enfrentar el proceso judicial.

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Guayama diligenciaron la orden por la tarde en el Tribunal de San Juan.

Allí, la jueza Alfrida Tomey Imbert le leyó las advertencias de ley y ordenó su ingreso en prisión al no prestar la fianza impuesta.

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