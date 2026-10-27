Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
27 de octubre de 2026
86°Lluvias dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a una de las acusadas por incidente durante protesta en la propiedad de los suegros de Jenniffer González

Iona Fournier Gómez cumplirá 18 meses de probatoria y pagará una multa de $600

27 de octubre de 2026 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Otros dos acusados, Pedro Amengual Gutiérrez e Imalay Arroyo Surita, también sometieron alegatos de culpabilidad el 3 de julio de 2024. (Suministrada )
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La jueza Vilmary Rodríguez Pardo, del Tribunal de Mayagüez, sentenció a una tercera persona que se declaró culpable de cargos relacionados con las protestas celebradas el 9 de julio de 2023 en La Parguera, en la propiedad de los suegros de la gobernadora Jenniffer González, a cumplir 18 meses de probatoria.

RELACIONADAS

Iona Fournier Gómez, una de seis personas acusadas de agredir a agentes de la Policía y de provocar daños a la propiedad, sometió un alegato de culpabilidad en julio de este año, antes del inicio del juicio.

Fournier Gómez enfrentaba dos cargos de resistencia y/u obstrucción a la autoridad pública, un cargo de daños y otro por tentativa de tomar la justicia por sí misma. Los cargos de delitos grave de conspiración, empleo de violencia y daño agravo fueron reclasificados, informó el Departamento de Justicia en declaraciones escritas.

Rodríguez Pardo sentenció a Fournier Gómez a cumplir 18 meses de probatoria por el cargo de tentative de tomar la justicia en sus manos, y seis meses adicionales por cada uno de los restantes tres cargos. Sin embargo, la jueza indicó que las sentencias se cumplirían de forma concurrente, por lo que la sentencia final fue de 18 meses de probatoria.

Fournier Gómez, además, deberá pagar una multa de $600.

Otros dos acusados, Pedro Amengual Gutiérrez e Imalay Arroyo Surita, también sometieron alegatos de culpabilidad el 3 de julio de 2024.

Los tres acusados restantes, Francesca Vélez Ramírez, Juan Edil Rodríguez González y Sheila Mejía Luciano, se mantienen a la espera del inicio de su juicio. Mejía Luciano es la esposa del senador independiente Eliezer Molina Pérez.

Durante la tarde de ayer, ocho personas que fueron a manifestarse en contra de una construcción ilegal en la zona marítimo terrestre de La Parguera fueron arrestadas por las autoridades por presuntamente agredir a agentes del orden público y por causar daños a una propiedad privada.La casa que presuntamente vandalizaron le pertenece a José Vargas Cortés, el suegro de la comisionada residente, Jenniffer González.Al momento, se lleva a cabo la investigación sobre los hechos que desembocaron en los arrestos de ayer para determinar si se estarían radicando cargos en contra de los arrestados.
1 / 6 | Fotos: así amaneció La Parguera tras protesta por construcción ilegal en una residencia. Durante la tarde de ayer, ocho personas que fueron a manifestarse en contra de una construcción ilegal en la zona marítimo terrestre de La Parguera fueron arrestadas por las autoridades por presuntamente agredir a agentes del orden público y por causar daños a una propiedad privada. - Jorge A Ramirez Portela
Tags
Tribunal de MayagüezTribunalesProtestasManifestacionesDepartamento de JusticiaPolicía de Puerto RicoJenniffer GonzálezEliezer Molina
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: