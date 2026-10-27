Sentencian a una de las acusadas por incidente durante protesta en la propiedad de los suegros de Jenniffer González

La jueza Vilmary Rodríguez Pardo, del Tribunal de Mayagüez, sentenció a una tercera persona que se declaró culpable de cargos relacionados con las protestas celebradas el 9 de julio de 2023 en La Parguera, en la propiedad de los suegros de la gobernadora Jenniffer González, a cumplir 18 meses de probatoria.

Iona Fournier Gómez, una de seis personas acusadas de agredir a agentes de la Policía y de provocar daños a la propiedad, sometió un alegato de culpabilidad en julio de este año, antes del inicio del juicio.

Fournier Gómez enfrentaba dos cargos de resistencia y/u obstrucción a la autoridad pública, un cargo de daños y otro por tentativa de tomar la justicia por sí misma. Los cargos de delitos grave de conspiración, empleo de violencia y daño agravo fueron reclasificados, informó el Departamento de Justicia en declaraciones escritas.

Rodríguez Pardo sentenció a Fournier Gómez a cumplir 18 meses de probatoria por el cargo de tentative de tomar la justicia en sus manos, y seis meses adicionales por cada uno de los restantes tres cargos. Sin embargo, la jueza indicó que las sentencias se cumplirían de forma concurrente, por lo que la sentencia final fue de 18 meses de probatoria.

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Fournier Gómez, además, deberá pagar una multa de $600.

Otros dos acusados, Pedro Amengual Gutiérrez e Imalay Arroyo Surita, también sometieron alegatos de culpabilidad el 3 de julio de 2024.

Los tres acusados restantes, Francesca Vélez Ramírez, Juan Edil Rodríguez González y Sheila Mejía Luciano, se mantienen a la espera del inicio de su juicio. Mejía Luciano es la esposa del senador independiente Eliezer Molina Pérez.