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Vinculan al asesino Ted Bundy con la muerte de otra adolescente en Utah en 1974

Los investigadores han determinado que el infame criminal fue el responsable del asesinato de Melissa Ann Smith

27 de octubre de 2026 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ted Bundy confesó el crimen antes de ser ejecutado en 1989, pero las autoridades consideraron que no contaban con evidencia suficiente para condenarlo. (uncredited)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Pruebas de ADN vinculan al asesino en serie Ted Bundy con la muerte de otra adolescente en Utah, según anunciaron las autoridades este martes, exactamente 52 años después de que su cuerpo fuera hallado en un bosque por un cazador.

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Bundy falleció en 1989, pero la cifra de sus víctimas confirmadas sigue aumentando gracias a los avances en las pruebas de ADN. Durante la década de 1970, asesinó al menos a 30 mujeres y niñas en varios estados; muchas otras lograron escapar o sobrevivieron tras sufrir heridas.

Los investigadores han determinado que Bundy fue el responsable del asesinato de Melissa Ann Smith, de 17 años, ocurrido en 1974 —un caso que durante mucho tiempo permaneció sin resolver—, informó Margaret Olson, fiscal del condado de Summit, durante una conferencia de prensa.

El caso pudo cerrarse gracias a vínculos clave establecidos mediante ADN hallado tanto en el cuerpo de Smith como en el de Laura Aime, otra víctima de Bundy cuyo caso se resolvió el pasado mes de abril en el condado de Utah. El perfil de ADN de Bundy constaba en los registros de Florida, estado donde fue condenado y, finalmente, ejecutado.

Además de esta prueba, la muerte de Smith presentaba características propias del “patrón, motivo, medios y oportunidad” habituales en los crímenes de Bundy, señaló Olson.

En 2023, el laboratorio forense estatal de Utah incorporó una nueva tecnología capaz de extraer ADN de muestras, incluso cuando estas son muy pequeñas, están degradadas por el paso del tiempo o contienen material genético de varias personas.

“Este caso demuestra la importancia de preservar las pruebas”, afirmó Rosie Rivera, sheriff del condado de Salt Lake, cuyo departamento también ha investigado homicidios vinculados a Bundy.

“Debemos resolver estos casos lo mejor que podamos”, señaló, subrayando la relevancia de recurrir a la ciencia, incluso décadas después de los hechos. “No se trata simplemente de cerrar el asunto atribuyéndole todo a Ted Bundy —aunque en muchos casos haya sido así—; aquí, en el estado de Utah, nos tomamos esto muy en serio”.

La oficina del sheriff del condado de Summit informó que los familiares de Smith fueron notificados sobre estos hallazgos, pero declinaron asistir a la conferencia de prensa y prefirieron no hacer declaraciones a los medios.

“Con cada caso que logramos cerrar, borramos un poco más el recuerdo de Ted Bundy”, declaró el sargento Mike Reynolds, del condado de Utah. Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida por los asesinatos, ocurridos en 1978, de dos mujeres en la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida.

Durante sus últimos días, hizo una serie de confesiones, entre ellas sobre algunos delitos que hasta entonces eran desconocidos para la policía. No todos esos casos han sido confirmados.

Además de en Florida y Utah, las autoridades señalaron que Bundy tuvo víctimas en Colorado, Idaho y el estado de Washington. Indicaron que están trabajando especialmente en el esclarecimiento de la muerte, en 1974, de Nancy Wilcox, una joven de 16 años oriunda de Utah.

El esclarecimiento del homicidio de Smith “no cierra el caso de Ted Bundy”, afirmó el detective Ben Pender, de la Oficina del Sheriff del condado de Salt Lake.

--

Esta historia fue traducida con la auyuda de una herramienta de inteligencia artifical y verificada por un editor previo a su publicación.

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AsesinatosAsesino en serie
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