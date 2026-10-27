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¿100,000 abonados sin luz? LUMA Energy pronostica apagones selectivos por falta de generación

La flota de Genera PR sufrió la pérdida de la unidad 5 de San Juan y generadores de ciclo combinado de Aguirre

27 de octubre de 2026 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La unidad #5 de la central San Juan produce hasta 220 megavatios. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

LUMA Energy estimó que más de 100,000 clientes podrían sufrir apagones por déficits de generación durante la noche de este martes, tras la pérdida de aproximadamente 270 megavatios (MW) de generación producto de las salidas de la unidad #5 de la central San Juan y las limitaciones en la unidad #2 de la central Aguirre (Salinas).

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El portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini, señaló que, incluso si Genera PR logra devolver a servicio la unidad #5 de San Juan e incrementa la capacidad de Aguirre #2, y se suma la inyección de las baterías de clientes residenciales, el sistema contaría con una reserva proyectada de apenas 20 MW. De no recuperarse ningún generador, el déficit pronosticado para temprano en la noche –cuando se registra el pico de demanda– supera los 300 MW.

Cerca de las 5:00 p.m., la cantidad de abonados sin servicio eléctrico ascendía a 80,000.

Según LUMA, Genera no había provisto un estimado del tiempo de restauración de las plantas de San Juan (150 MW) y Aguirre (120 MW). La unidad #2 de Aguirre se encontraba produciendo alrededor de 90 MW, menos de la mitad de los 210 MW que ha generado en pasados días.

En sus plataformas, Genera PR informó, a eso de las 4:30 p.m., que los trabajos en ambas unidades continuaban, pero no ofreció un estimado del tiempo de reparación y recuperación de capacidad.

Además, se indicó que las unidades #3 y #4 de Palo Seco (Toa Baja) sufrieron un “disturbio” en la tarde del martes –por causas todavía bajo investigación– que provocó que momentáneamente se redujera su nivel de generación.

Contactado por este medio, el portavoz de Genera, Iván Báez, indicó que se remitiría a las expresiones de la empresa en redes sociales.

A lo largo de las pasadas semanas, la flota de generación ha operado sin la disponibilidad de las unidades #5 de Costa Sur (Guayanilla, 410 MW) y #1 de Aguirre (450 MW). Además, las unidades #3 y #4 de la central Palo Seco, #2 de Aguirre y #6 de San Juan han funcionado con limitaciones de distinta magnitud.

Genera, de igual forma, mantiene fuera de servicio siete de los 14 generadores de emergencia distribuidos entre las centrales San Juan y Palo Seco, reduciendo en otros 175 MW la capacidad disponible de la flota.

Sorrentini, de LUMA, puntualizó que, además del impacto operacional, la salida de unidades de generación base obliga a intensificar el uso de las plantas de resguardo que funcionan con diésel, incrementando los costos de producción eléctrica y, potencialmente, la tarifa.

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LUMA EnergyGenera PRGeneración de energíaApagón
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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