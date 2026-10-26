Josué Colón exige respuestas a LUMA Energy por presuntos aumentos desmedidos en facturas de luz

El consorcio energético LUMA Energy deberá responder a las denuncias de clientes en torno a aumentos inexplicables en su factura de la luz, luego que el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y zar de Energía, Josué Colón, diera un plazo de cinco días a la empresa para entregar información y un plan para atender los presuntos problemas de facturación.

Colón sostuvo que una cosa es el ajuste trimestral autorizado por el Negociado de Energía por concepto del costo de combustible usado para la generación y otro tema es el aumento en denuncias de abonados.

“La AAPP ha detectado un aumento inusual en las quejas de clientes residenciales, comerciales y de otro tipo respecto a incrementos sustanciales y, al parecer, inexplicables en sus facturas mensuales de electricidad. En varios casos reportados, los clientes han señalado que sus facturas aumentaron en miles de dólares de un periodo de facturación a otro, sin que existiera un incremento aparente en el consumo de electricidad ni ninguna otra justificación fácilmente identificable”, estableció Colón, en una carta enviada el sábado a la presidenta de LUMA, Janisse Quiñones.

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Al momento de esta publicación, no se habían recibido declaraciones de LUMA.

Las denuncias coinciden con el reciente aumento en la tarifa eléctrica y con los trabajos para reemplazar contadores eléctricos con equipos de medición inteligentes, apuntó Colón.

“Si bien la existencia de estas reclamaciones no constituye, por sí misma, una prueba de error en la facturación o de un mal funcionamiento de los equipos, su naturaleza, magnitud y frecuencia ameritan una investigación inmediata y exhaustiva” , sostuvo el zar de Energía.

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El Negociado de Energía aprobó, a finales de septiembre, un ajuste que estableció una tarifa récord de 33.86 centavos por kilovatio hora (kWh) para los abonados residenciales del sistema eléctrico entre octubre y diciembre.

Colón estableció que LUMA tiene cinco días, a partir del recibo de la carta, para entregar un informe exhaustivo que evidencie la confiabilidad de la facturación a clientes y conciliación trimestral, que investigue si el cambio a contadores inteligentes tiene algo que ver con los problemas en facturación, que identifique las cuentas afectadas y haga un plan correctivo.

“La AAPP considera fundamental que los clientes tengan confianza en la exactitud, la transparencia y la integridad del proceso de facturación eléctrica. Los aumentos extraordinarios e injustificados en las facturas de electricidad –en particular aquellos que pudieran estar relacionados con la sustitución de contadores o con cambios en los sistemas de facturación– deben investigarse de inmediato y, cuando proceda, corregirse”, manifestó Colón.

Un centenar de abonados realizó una manifestación, el sábado, frente a la sede de la compañía encargada de la transmisión y distribución de energía para denunciar los altos costos en la electricidad. La manifestación fue convocada por Christian Delgado Ortiz, quien cerró su negocio en Bayamón el mes pasado debido, entre otros problemas, al alto costo de la electricidad.

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La investigación ordenada por Colón debe incluir todos los tipos de abonados: residenciales, comerciales, industriales y cualquier otra clase aplicable. Asimismo, LUMA deberá identificar medidas temporales para evitar que los abonados se perjudiquen mientras se investigan sus reclamaciones.

“El informe deberá incluir la metodología de investigación, los hallazgos, la documentación de respaldo, los datos cuantitativos disponibles y las acciones correctivas. Asimismo, deberá ser certificado por un funcionario autorizado de LUMA, quien deberá declarar que, a su leal saber y entender –tras haber realizado una indagación razonable–, el informe es preciso y completo”, precisó el funcionario.

1 / 9 | En fotos: protestan frente a las oficinas de LUMA por el alto costo energético. Desde temprano este sábado, ciudadanos llegaron a la sede de LUMA Energy, en Santurce, a protestar por el alto costo energético. - Carlos Rivera Giusti 1 / 9 En fotos: protestan frente a las oficinas de LUMA por el alto costo energético Desde temprano este sábado, ciudadanos llegaron a la sede de LUMA Energy, en Santurce, a protestar por el alto costo energético. Carlos Rivera Giusti Compartir

Si la empresa no puede entregar toda la información en el plazo establecido, deberá presentar los hallazgos disponibles a la fecha límite, explicar las razones para no completar la tarea y brindar un calendario para terminar el trabajo que falta.