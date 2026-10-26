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Accidente de tránsito en Vega Baja deja a un octogenario gravemente herido

El tránsito en la PR-137 fue cerrado mientras se investiga el incidente

26 de octubre de 2026 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso será investigado por la División de Patrullas de Carreteras de Vega Baja. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un accidente de tránsito dejó a un adulto mayor de 84 años en estado de gravedad y provocó el cierre de la PR-137 en dirección Vega Baja a Morovis en la tarde del lunes.

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Según la agente Zoraida López, oficial de prensa de la comandancia de Bayamón, la información preliminar apunta a que se trata de dos vehículos a la altura del kilómetro 6.5 en el barrio Pugnado Adentro.

“La carretera está cerrada al tránsito. Como ruta alterna se recomienda la carretera 643”, informó López en un informe.

La persona herida fue transportada a una institución hospitalaria pero se desconoce información adicional sobre su estado de salud.

El caso será investigado por la División de Patrullas de Carreteras de Vega Baja.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoVega BajaMorovis
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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