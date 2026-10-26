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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Escape de cloro gaseoso causa desalojo preventivo en una fábrica en Juncos

Las autoridades no reportaron personas heridas

26 de octubre de 2026 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No se reportaron afectados por el incidente. (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un escape de cloro gaseoso en la fábrica Laser Products Inc. en Juncos provocó un desalojo preventivo en la mañana del lunes.

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Según Joselyn Sanabria, de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), el acceso del tránsito fue cerrado mientras se manejaba el desalojo preventivo, aunque se reportó que el peligro inminente pasó.

“Ya iban a empezar a abrir el área para el tráfico”, aseguró Sanabria a El Nuevo Día.

La información fue confirmada por el oficial de prensa de la Comandancia de Caguas, Edgardo Ríos, quien también apuntó que las labores fueron manejadas por personal municipal.

Al momento, no se han reportado personas afectadas en el incidente.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoJuncos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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