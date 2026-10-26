Escape de cloro gaseoso causa desalojo preventivo en una fábrica en Juncos

Un escape de cloro gaseoso en la fábrica Laser Products Inc. en Juncos provocó un desalojo preventivo en la mañana del lunes.

Según Joselyn Sanabria, de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), el acceso del tránsito fue cerrado mientras se manejaba el desalojo preventivo, aunque se reportó que el peligro inminente pasó.

“Ya iban a empezar a abrir el área para el tráfico”, aseguró Sanabria a El Nuevo Día.

La información fue confirmada por el oficial de prensa de la Comandancia de Caguas, Edgardo Ríos, quien también apuntó que las labores fueron manejadas por personal municipal.