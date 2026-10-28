Usó tarjeta de una persona muerta: mujer enfrenta cargos por presunta apropiación ilegal en Ponce

Una mujer, residente de Ponce, enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada tras presuntamente utilizar una tarjeta bancaria perteneciente a una persona fallecida y apropiarse de $4,474, informó este miércoles la Policía.

Según la información preliminar, los hechos habrían ocurrido el 9 de septiembre de 2025, cuando la imputada, identificada como Moon Pagán, de 40 años, presuntamente utilizó en varias ocasiones la tarjeta bancaria de FirstBank sin contar con autorización.

Agentes de la División de REPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce realizaron la investigación, que culminó con la radicación de cargos por violación al Artículo 182 del Código Penal de Puerto Rico, correspondiente a apropiación ilegal agravada.

El caso fue consultado con el fiscal Alberto Flores, quien formuló los cargos correspondientes. Posteriormente, la prueba fue presentada ante la jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $500, que fue prestada.

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La vista preliminar fue señalada para el 10 de noviembre.