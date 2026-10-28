Usó tarjeta de una persona muerta: mujer enfrenta cargos por presunta apropiación ilegal en Ponce
La Policía precisó que el caso se remonta a septiembre de 2025, cuando la imputada habría cometido los hechos
28 de octubre de 2026 - 8:46 AM
28 de octubre de 2026 - 8:46 AM
Una mujer, residente de Ponce, enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada tras presuntamente utilizar una tarjeta bancaria perteneciente a una persona fallecida y apropiarse de $4,474, informó este miércoles la Policía.
Según la información preliminar, los hechos habrían ocurrido el 9 de septiembre de 2025, cuando la imputada, identificada como Moon Pagán, de 40 años, presuntamente utilizó en varias ocasiones la tarjeta bancaria de FirstBank sin contar con autorización.
Agentes de la División de REPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce realizaron la investigación, que culminó con la radicación de cargos por violación al Artículo 182 del Código Penal de Puerto Rico, correspondiente a apropiación ilegal agravada.
El caso fue consultado con el fiscal Alberto Flores, quien formuló los cargos correspondientes. Posteriormente, la prueba fue presentada ante la jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $500, que fue prestada.
La vista preliminar fue señalada para el 10 de noviembre.
La Policía exhortó a la ciudadanía a ofrecer información que contribuya al esclarecimiento de casos, mediante la línea confidencial 787-343-2020, o a través de las redes sociales de la agencia en X, anteriormente Twitter, mediante la cuenta @PRPDNoticias, y en Facebook, en www.facebook.com/prpdgov.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: