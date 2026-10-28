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¡Cuidado! Corrientes marinas mantienen el peligro en playas del oeste, norte y este

El SNM también advirtió sobre inundaciones costeras por la marea alta

28 de octubre de 2026 - 8:07 AM

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Será otro día caluroso. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Aunque las condiciones del mar comienzan a mostrar una mejoría, el peligro persiste para los bañistas, advirtió, en la mañana del miércoles, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM, indicó a El Nuevo Día que el riesgo alto de corrientes marinas permanecerá vigente hasta las 6:00 p.m. de este miércoles en las playas del oeste, norte y este de Puerto Rico, así como en Culebra.

Aunque las condiciones marítimas y costeras han mejorado, la meteoróloga señaló que también se esperan inundaciones costeras en algunas zonas debido a la marea alta.

En cuanto a las lluvias, la entrada de aire más seco debe limitar la actividad significativa sobre la isla. Sin embargo, los efectos locales favorecerán el desarrollo de aguaceros durante la tarde en el norte y noroeste, donde podrían registrarse inundaciones y acumulación de agua en las carreteras.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

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Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Debería estar entrando un poquito más de aire seco sobre el área, que debe disminuir lo que viene siendo la actividad de lluvia significativa sobre Puerto Rico”, explicó Marrero.

Durante la madrugada, las lluvias se concentraron mayormente en el sur y suroeste, mientras que para la mañana se esperaban aguaceros pasajeros sobre el este.

Por otro lado, Marrero anticipó otro día caluroso e indicó que el SNM monitoreará las condiciones para determinar si será necesario emitir una advertencia de calor.

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