Israel espera resultados finales de las elecciones; Netanyahu sigue en la contienda

JERUSALÉN — Los israelíes observaban con inquietud cómo se iban definiendo los resultados electorales este miércoles, tras la mayor participación electoral en más de un cuarto de siglo, ya que no se perfilaba un ganador claro y podrían avecinarse semanas de negociaciones para el primer ministro Benjamin Netanyahu y una serie de partidos de la oposición que intentan desbancarlo.

Los partidos liderados por árabes obtuvieron un resultado histórico, pero no está claro si otros opositores al Gobierno de extrema derecha de Netanyahu formarían una coalición con ellos para conseguir la mayoría de escaños en el próximo Parlamento. Las cuestiones relacionadas con los palestinos y sus descendientes siguen siendo un tema increíblemente delicado en Israel.

Netanyahu aspira a seguir siendo el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo. En unas declaraciones desafiantes tras la votación, tachó de traición la idea de formar una coalición con los partidos árabes, cuyos votantes representan el 20 % de la población de Israel.

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1 / 24 | En imágenes: Israel acude a las urnas en unas elecciones decisivas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reacciona tras completar su papeleta electoral, antes de depositar su voto en un centro de votación en Jerusalén. - David Goldman 1 / 24 En imágenes: Israel acude a las urnas en unas elecciones decisivas El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reacciona tras completar su papeleta electoral, antes de depositar su voto en un centro de votación en Jerusalén. David Goldman Compartir

“Debemos formar un gobierno fuerte, de derechas y nacionalista”, afirmó Netanyahu. “No debemos poner en peligro a Israel ni formar un gobierno que dependa de partidos árabes antisionistas”.

Su principal rival, el exjefe militar centrista Gadi Eisenkot, ha dejado la puerta abierta a una alianza con los partidos árabes bajo ciertas condiciones, entre ellas que reconozcan a Israel como Estado judío y a Hamás como grupo extremista.

Pero aún está por ver si algunos de los posibles socios de Eisenkot, que han descartado esa alianza, cambiarán de opinión para obligar a Netanyahu a dimitir.

Con el 77 % de los votos escrutados, el partido Likud de Netanyahu obtiene un 20.8 % y el partido Yashar de Eisenkot, un 16.4 %. El recuento de la Comisión Electoral Central de Israel no indica cuántos escaños obtendrá cada uno en el Parlamento, la Knesset, que cuenta con 120 escaños. La cuota del Likud en las anteriores elecciones de 2022 fue del 23.4 %.

Netanyahu sufre un revés, pero no una derrota rotunda

Casi el 78 % de los votantes con derecho a voto acudió a las urnas, la cifra más alta desde 1999. Se espera que los resultados definitivos se den a conocer en los próximos días, incluidos los de cientos de miles de votos por correo que aún no se han contabilizado, procedentes de personal militar y diplomáticos.

Los resultados de las elecciones reflejaron el malestar por la alianza de Netanyahu con la extrema derecha y la indignación de una nación cansada de la guerra ante las exenciones del servicio militar obligatorio concedidas a la numerosa población judía ultraortodoxa. Sin embargo, los resultados sugieren que la oposición no logró aprovechar el dolor causado por el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 para apartarlo de forma decisiva del cargo.

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Sin embargo, uno de los socios que perdió apoyo fue el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir. Para muchos israelíes, él representaba la peor faceta del Gobierno de Netanyahu, al burlarse abiertamente de los detenidos palestinos y afirmar que muchos de los habitantes de Gaza “ni siquiera son personas”.

Las encuestas a pie de urna realizadas por las principales cadenas de televisión israelíes el martes por la noche apuntaban a que la coalición gobernante de Netanyahu se había reducido. El recuento de votos indicaba que el Likud seguiría siendo el partido más votado y el mejor situado para que el presidente de Israel, Isaac Herzog, le encargara la formación de un gobierno. Sin embargo, el presidente no está obligado a encargar esta tarea al líder del partido que obtenga más escaños.

“Prefiero que sea él (Netanyahu) quien forme la coalición”, afirmó Ran Cohen, un vecino de Jerusalén. “Es el único que sabe hacer bien su trabajo y que sabe cómo dirigirse al mundo”.

La vía más evidente para conseguir una mayoría parlamentaria podría pasar por una alianza de Eisenkot con partidos liderados por árabes, pero eso supone un reto político. En un discurso pronunciado el miércoles por la mañana, centrado en la unidad nacional, Eisenkot se comprometió a formar un gobierno y prometió “una nueva era, una era de esperanza”.

Si nadie consigue formar una coalición mayoritaria, podrían celebrarse nuevas elecciones a principios del año que viene. Israel celebró cinco elecciones entre abril de 2019 y noviembre de 2022 debido a un estancamiento similar. No está claro si miles de israelíes que viven en el extranjero volverían a viajar a su país para votar, ni si los votantes árabes acudirían de nuevo en masa a las urnas.

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Los partidos liderados por árabes podrían ser la clave

Ante los buenos resultados electorales de los partidos árabes, los israelíes han reavivado el debate sobre la identidad.

“No tenemos futuro aquí si no dejamos de tener miedo”, afirmó Yair Golan, cuyo partido, los Demócratas, apoya la incorporación de partidos liderados por árabes a una coalición. “No debemos seguir aceptando la división racista de Netanyahu entre votos judíos y votos árabes”.

Los ciudadanos árabes de Israel son descendientes de palestinos que permanecieron en el Estado tras su creación en 1948. A menudo sufren discriminación y se les mira con recelo debido a su solidaridad con la causa palestina. Esa desconfianza se intensificó tras el 7 de octubre, a pesar de que entre las víctimas mortales y los secuestrados también había ciudadanos árabes.

Netanyahu había advertido de que los partidos árabes podrían decidir el resultado de las elecciones. Él no colaborará con los partidos liderados por árabes, y estos también lo han descartado.

Durante la noche reinó un ambiente de alegría en la sede de la Lista Árabe Unida, el único partido árabe que ha formado parte, aunque fuera por un breve periodo, de una coalición de gobierno en 2021.

“Estamos aquí, no nos quedamos al margen”, declaró el líder del partido, Mansour Abbas.

A algunos israelíes les pareció una perspectiva poco habitual, por no decir incómoda.

“Poco a poco nos estamos acercando a una situación en la que tendremos que afrontar la realidad”, afirmó Hanna Doukhan, una votante de Tel Aviv. “No veo posible formar un gobierno sin los árabes”.

“No queremos que el Gobierno esté del lado del pueblo árabe”, afirmó Michal Shiloh en Jerusalén, lo que refleja un giro hacia la derecha entre algunos jóvenes israelíes.

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Otros se mostraban esperanzados. “Esto abriría la puerta a la recuperación de nuestra sociedad”, al tiempo que se preservaría a Israel como patria nacional del pueblo judío, afirmó Eti Wissotzky-Cohen en Tel Aviv.

También son posibles los gobiernos en minoría, pero deben contar con la colaboración de partidos ajenos al Gobierno para aprobar leyes.

Las actitudes respecto a Netanyahu marcarán los próximos días

Netanyahu lleva 17 años en el poder, prácticamente sin interrupción. La opinión pública israelí ya estaba dividida respecto a él incluso antes del atentado más mortífero de la historia del país. Las guerras que se han desencadenado a raíz de ello, junto con la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, han avivado la indignación mundial, tensando las relaciones con los aliados más cercanos de Israel y alimentando un aumento del antisemitismo.

Los partidarios de Netanyahu creen que está defendiendo la seguridad de Israel y la identidad judía frente a la presión internacional y a las élites liberales de su propio país.

Sus detractores afirman que Netanyahu, que se enfrenta a un juicio por corrupción aún en curso, prolongó la guerra en Gaza y la crisis de los rehenes por motivos políticos. Afirman que está socavando la independencia del poder judicial israelí. Y acusan a su Gobierno de permitir que los judíos ultraortodoxos eludan el servicio militar obligatorio.

Los partidarios de Eisenkot lo consideran un líder competente con unas credenciales inmejorables en materia de seguridad. Su hijo y dos sobrinos perdieron la vida en Gaza, y quienes lo apoyan creen que él comparte profundamente el dolor del país. Los partidos que probablemente se aliarían con él se han comprometido a mejorar la imagen internacional de Israel y a trabajar para reclutar a los hombres ultraortodoxos, al tiempo que refuerzan la independencia del poder judicial.

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