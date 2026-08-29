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Cinco muertes y más de 1,600 casos por un brote de dengue en Kenia

El Ministerio de Salud ha reforzado las medidas para contener la transmisión y proteger a las comunidades afectadas

29 de agosto de 2026 - 10:18 AM

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El dengue es una enfermedad infecciosa de origen vírico transmitida por el mosquito ‘Aedes Aegypti’ y el conocido como mosquito tigre, aunque éste con menor frecuencia. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Cinco “muertes sospechosas” y más de 1,600 casos por un brote de dengue se han registrado en el este de Kenia, informó el Ministerio de Salud, que ha reforzado las medidas para contener la transmisión y proteger a las comunidades afectadas.

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En un comunicado que publican este sábado medios locales, las autoridades sanitarias precisaron que el brote afecta a los condados de Garissa (1,583 casos) y Wajir (95), ambos fronterizos con Somalia, según los datos recopilados hasta el pasado día 26.

“Se han reportado cinco muertes sospechosas en el condado de Garissa”, afirmó la secretaria principal (viceministra) de Salud Pública, Mary Muthoni, al precisar que los centros de salud en esas zonas se encuentran en “estado de máxima alerta”.

“La vigilancia continua sigue siendo esencial antes de que se pueda verificar la interrupción de la transmisión de la enfermedad”, enfatizó Muthoni.

A fin de contener la enfermedad, las autoridades instaron a la población a “vaciar, fregar y tapar herméticamente los recipientes de almacenamiento de agua al menos una vez por semana”.

También recomendaron “usar repelente de mosquitos, ropa de manga larga y mosquiteras en ventanas o puertas, especialmente durante el día, y proteger a los niños de las picaduras de mosquitos”.

El dengue es una enfermedad infecciosa de origen vírico transmitida por el mosquito ‘Aedes Aegypti’ y el conocido como mosquito tigre, aunque éste con menor frecuencia.

Este padecimiento afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante; y va acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema.

Es habitual en zonas tropicales, subtropicales e incluso templadas de África central y occidental, el sudeste de Asia, Centro y Sudamérica y el Caribe.

La única forma de controlar el dengue, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es combatir al mosquito causante de la enfermedad, que se reproduce en charcos y depósitos de agua.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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