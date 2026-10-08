Saber al alcance: La moneda macuquina en Puerto Rico y la crisis económica de 1857

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Las monedas de oro y plata de forma irregular, conocidas como macuquinas o cob coins (en inglés), circularon por toda Hispanoamérica durante siglos. Sin embargo, la moneda macuquina caraqueña circuló libremente en Puerto Rico desde 1813 hasta 1857.

Interesantemente, las monedas macuquinas fueron introducidas en Puerto Rico desde Venezuela por inmigrantes que huían de las guerras revolucionarias de Suramérica. Dicha moneda macuquina, por su forma irregular y por no tener un borde definido con cordoncillo, los especuladores la raspaban para extraer el metal (oro o plata) y la ponían en circulación con un valor nominal diferente a su valor intrínseco en metal. Esta situación a veces hacía que los comerciantes se negaran a aceptar estas monedas en sus transacciones cotidianas.

En los documentos de la época, las monedas macuquinas se mencionan como las “monedas corrientes”. Estas últimas se diferenciaban de las monedas con borde definido, de buena ley y buen peso, denominadas “monedas fuertes”.

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En la economía existe un principio monetario llamado Ley de Gresham: “La moneda mala expulsa del mercado la moneda buena”. El uso de la moneda macuquina en Puerto Rico es un ejemplo clásico de dicha ley, pues la desgastada moneda macuquina desplazó del mercado las buenas monedas de oro y plata con finas aleaciones metálicas.

Curiosamente, los documentos primarios del Archivo Histórico Nacional de Madrid narran que, en la década de 1820, los barcos cargados de artículos comerciales llegaban al puerto de Mayagüez. Pero los mercaderes de los barcos exigían que se les pagara en moneda fuerte, es decir, en buenas monedas, no macuquinas. Al no haber suficientes monedas de calidad para pagarles, no se podían realizar transacciones comerciales. Los comerciantes en los barcos, entonces, se marchaban de Puerto Rico con sus artículos al no poder venderlos.

También se ha documentado bastante que durante el siglo XIX las “monedas fuertes” (monedas buenas) solían escaparse del comercio local, contrabandeadas en barcos procedentes de la vecina isla danesa de Saint Thomas.

Las monedas macuquinas (monedas malas) eran un tipo de moneda hecha toscamente y a mano, golpeada con un martillo; un método muy usado en los siglos XVIII y XIX. Los gobiernos coloniales españoles de América, sobre todo en Venezuela y el Virreinato del Perú, permitieron la producción de este tipo de monedas debido a la escasez de monedas españolas. Muchas de esas monedas llegaron a Puerto Rico desde Venezuela.

Sin embargo, el 12 de mayo de 1857, la reina Isabel II de España decretó la conversión de las monedas macuquinas con un descuento del 12.5% en todas las aduanas de Puerto Rico. Resulta curioso que en el Archivo Histórico de Ponce exista un documento en el que se describe que los comerciantes de Puerto Rico acordaron fabricar un brazalete con la plata fundida de las monedas macuquinas y regalárselo a la reina Isabel II en agradecimiento por dicho real decreto.

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El canje monetario de la macuquina en Puerto Rico acentuó más aun el impacto en la isla del “Pánico de 1857”. Esta fue la primera crisis financiera mundial, que comenzó en Estados Unidos e Inglaterra y que tuvo serias repercusiones a nivel mundial.

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