Conocer es crecer: ¿Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América?

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Ayer fue un día festivo oficial, pues se conmemoró el día en que una expedición española de tres embarcaciones (la Niña, la Pinta y la Santa María), comandada por el almirante Cristóbal Colón, llegó a una isla que actualmente es parte de Las Bahamas. Llamada Guanahani por los indígenas que la habitaban, Colón la bautizó como San Salvador a su llegada el 12 de octubre de 1492. A partir de entonces, varios reinos europeos enviaron expediciones de exploración y conquista de territorios en América que estaban habitados por distintas civilizaciones indígenas.

Aunque este feriado es conocido como el Día del Descubrimiento de América, ahora se considera que llamarle “descubrimiento” implica desconocer a las sociedades amerindias que habitaban estas tierras cuando los europeos llegaron. Por eso, varios países le han cambiado el nombre al festivo del 12 de octubre. Aquí mencionamos algunos ejemplos:

Argentina - Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Costa Rica - Día de las Culturas

Estados Unidos – Columbus Day o Día de la Raza

Perú - Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural

Venezuela - Día de la Resistencia Indígena

Fuente: Enciclopedia Humanidades y www.usa.gov

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel Elemental

Actividad 1: Lectura

Lee el texto con ayuda de tu maestro/a y completa la oración

Cristóbal Colón llegó a América el de octubre de . Las tres embarcaciones se llamaban la , la y la . Los indígenas llamaban a la isla .

Actividad 2: Dibuja y escribe

Dibuja cómo imaginas la llegada de Colón a la isla. Escribe una oración sobre tu dibujo.

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Nivel Superior

Actividad 1: Debate breve

En grupos de 4, discutan: ¿Por qué algunos países cambiaron el nombre de Día del Descubrimiento a Día de la Resistencia Indígena? Escriban 3 argumentos.

Actividad 2: Texto argumentativo

Escribe un párrafo (5-7 líneas) respondiendo: ¿Cuál nombre crees que es más adecuado para el 12 de octubre y por qué?

Preguntas para ambos niveles

Antes de leer el texto, ¿qué sabías sobre el 12 de octubre? ¿Cómo cambió tu comprensión después de conocer los distintos nombres que recibe este feriado en diferentes países?