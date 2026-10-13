Conocer es crecer: ¿Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América?
Varios países le han cambiado el nombre al feriado del 12 de octubre
13 de octubre de 2026 - 6:00 AM
13 de octubre de 2026 - 6:00 AM
Ayer fue un día festivo oficial, pues se conmemoró el día en que una expedición española de tres embarcaciones (la Niña, la Pinta y la Santa María), comandada por el almirante Cristóbal Colón, llegó a una isla que actualmente es parte de Las Bahamas. Llamada Guanahani por los indígenas que la habitaban, Colón la bautizó como San Salvador a su llegada el 12 de octubre de 1492. A partir de entonces, varios reinos europeos enviaron expediciones de exploración y conquista de territorios en América que estaban habitados por distintas civilizaciones indígenas.
Aunque este feriado es conocido como el Día del Descubrimiento de América, ahora se considera que llamarle “descubrimiento” implica desconocer a las sociedades amerindias que habitaban estas tierras cuando los europeos llegaron. Por eso, varios países le han cambiado el nombre al festivo del 12 de octubre. Aquí mencionamos algunos ejemplos:
Fuente: Enciclopedia Humanidades y www.usa.gov
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
Actividad 1: Lectura
Lee el texto con ayuda de tu maestro/a y completa la oración
Actividad 2: Dibuja y escribe
Dibuja cómo imaginas la llegada de Colón a la isla. Escribe una oración sobre tu dibujo.
Actividad 1: Debate breve
En grupos de 4, discutan: ¿Por qué algunos países cambiaron el nombre de Día del Descubrimiento a Día de la Resistencia Indígena? Escriban 3 argumentos.
Actividad 2: Texto argumentativo
Escribe un párrafo (5-7 líneas) respondiendo: ¿Cuál nombre crees que es más adecuado para el 12 de octubre y por qué?
Antes de leer el texto, ¿qué sabías sobre el 12 de octubre? ¿Cómo cambió tu comprensión después de conocer los distintos nombres que recibe este feriado en diferentes países?
¿Qué estrategia usaste para entender por qué un mismo hecho histórico puede tener nombres tan diferentes? ¿Cómo te ayuda esto a comprender otros temas históricos o sociales?
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
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